به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالرضا فولادوند روز یکشنبه چهارم آبان ماه در بازدید از مدارس شهرستان دلفان با محوریت مقابله با آسیب‌های اجتماعی، ضمن ابراز رضایت از روند اجرای برنامه نماد در این منطقه، اظهار کرد: پیشگیری پیش از وقوع آسیب، مهم‌ترین اصل در مدیریت آسیب‌های اجتماعی است و وقتی مشاوران در مدارس وظایف خود را به‌درستی انجام دهند و خانواده‌ها نیز در این مسیر همراه باشند، می‌توانیم شاهد کاهش محسوس این آسیب‌ها باشیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تجربه سال‌های حضور خود در حوزه بازرسی و نظارت اضافه کرد: تفاوت بین کار نکردن و کار خوب کاملاً مشهود است؛ در دلفان، فعالیت‌ها و مستندات نشان می‌دهد که کار با دقت، تعهد و برنامه انجام شده است و بحث توانمندسازی مدیران و مشاوران نیز از نقاط قوت این شهرستان است.

وی ضمن قدردانی از برنامه‌های پیشگیرانه استان افزود: آموزش و پرورش لرستان در حوزه آسیب‌های اجتماعی یکی از فعال‌ترین استان‌هاست و اقدامات صورت‌گرفته در دلفان نشان‌دهنده مدیریت جهادی و علمی در استان است. امیدواریم با توسعه این طرح، شاهد گسترش برنامه‌های پیشگیرانه در سایر مناطق کشور نیز باشیم.

فولادوند با اشاره به برنامه توسعه طرح نماد در سطح ملی، بیان کرد: در نشست آینده وزارتخانه، مقرر است شمار مناطق هدف در کشور افزایش یابد و استان لرستان نیز از جمله استان‌هایی است که در اولویت این توسعه قرار دارد.

وی ضمن تأکید بر پیگیری موضوعات زیرساختی گفت: فقر و بیکاری چالش‌هایی هستند که همواره در مناطق کمتر برخوردار وجود دارند، اما ما موظفیم با استفاده از ظرفیت‌های ملی و استانی، مشکلات را به حداقل برساند.

معاون وزیر آموزش و پرورش ضمن قدردانی از زحمات فرهنگیان دلفان و مجموعه آموزش و پرورش لرستان تأکید کرد: با همت نیروهای متخصص، مشاوران دلسوز و مدیریت هوشمند استان، گام‌های مثبتی در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان برداشته شده است و این مسیر باید با جدیت ادامه یابد.

گفتنی است مدیران آموزش و پرورش دلفان مهم‌ترین مشکلات شهرستان را کمبود فضای آموزشی و ورزشی، فرسودگی تجهیزات مدارس به‌ویژه در هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای عنوان کردند.

