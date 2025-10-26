نمایش «در انتظار ملاقات با گودو» در تماشاخانه شهر لامرد به روی صحنه رفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، نمایش « در انتظار ملاقات با گودو » به کارگردانی عباس پرانداخته از تاریخ ۲۷ مهرماه تا ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در سالن تماشاخانه شهر لامرد روی صحنه می رود که با استقبال چشمگیر علاقه‌مندان به تئاتر همراه شده است.

در این اثر نمایشی جواد صفایی، صدیقه تقی زاده، عادل صفایی، فهیمه کهنسال و محمد پرانداخته با بازی‌های درخشان خود، فضای فلسفی و عمیق نمایش را به‌خوبی به تماشاگران منتقل کردند و لحظاتی تأمل‌برانگیز و تأثیرگذار را رقم زدند.

در یکی از شب‌های اجرا، سجادی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لامرد به همراه احمدی معاون مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با حضور در سالن نمایش، ضمن تماشای اثر، از تلاش‌های گروه اجرایی تقدیر کردند.

سجادی در گفت‌وگویی اظهار کرد: اجرای چنین آثار فاخر و اندیشمندانه‌ای نشان‌دهنده ظرفیت بالای هنرمندان شهرستان در حوزه تئاتر است. از گروه هنری این نمایش بابت تلاش‌شان در ارتقای سطح فرهنگی جامعه سپاسگزاریم و حمایت خود را از ادامه این مسیر اعلام می‌کنیم.

نمایش «در انتظار ملاقات با گودو» با نگاهی نو به اثر کلاسیک ساموئل بکت، تلاش دارد مفاهیم فلسفی انتظار، امید و پوچی را در قالب اجرایی بومی و خلاقانه برای مخاطبان لامردی به تصویر بکشد.

«روایت داستان در مورد دو زن هست که شوهرهاشون اخر یه جاده منتظر شخصی به نام گودو هستند و زن ها از اینکه شوهرها به خانه برنمی گردند شاکی هستند و از مردی غریبه و نوکرش که از انجا رد می شوند می خواهند تا شوهرای انها را قانع کنند برگردند اما خبری نمی شود در نهایت تصمیم می گیرند پسر یکی شان برود و بگوید از طرف گودو خبر اورده است که نمی اید.... اما انها باز بر نمی گردند. دو زن دوچار شک می شوند نکند گودو ادم مهمی باشد پس بهتر است انها هم منتظر گودو بمانند.»

