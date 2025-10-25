به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد دنیامالی در جلسه شورای تربیت‌بدنی و ورزش استان مرکزی که به صورت مشترک با نشست هم‌اندیشی با رؤسای هیئت‌های ورزشی و دبیران سمن‌های جوانان استان برگزار شد، افزود: یکی از رویکردهای دولت، واگذاری اختیارات ویژه به استانداران برای تصمیم‌گیری متناسب با شرایط هر منطقه است. با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور، می‌توان با همین منابع، امکانات و نیروی انسانی، ورزش را در جوامع محلی توسعه داد و چندین برابر پیشرفت کرد.

وی به اهمیت استفاده از ظرفیت جوانان اشاره کرده و ادامه داد: باید به مدیریت منابع انسانی، همدلی و عدالت توجه بیشتری شود. جوانان بزرگ‌ترین سرمایه کشور هستند و باید در قالب فعالیت‌های داوطلبانه، آموزشی و اجتماعی به کار گرفته شوند. امروز باید در قالب برنامه‌ریزی، آموزش و سازماندهی نیروهای جوان برای حل مسائل مختلف کشور احیا شود. باید همین نگاه را در تمامی عرصه‌ها از جمله ورزش، جوانان و سلامت پیگیری کنیم.

وزیر ورزش و جوانان به برنامه‌های جهانی برای ارزان‌سازی ورزش اشاره کرده و اظهار داشت: جهان در پی ایجاد مکان‌های ورزشی در کم‌هزینه‌ترین مناطق و در بهترین شرایط است. ارزان‌سازی ورزش سبب توسعه آن در بین مردم و جوامع محلی می‌شود و به تبع آن از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی در مناطق مختلف و به خصوص مناطق محروم و کم‌برخوردار جلوگیری می‌شود. در این راستا هزینه‌های بالای برخی باشگاه‌های ورزشی همواره مورد انتقاد قرار دارد.

دنیامالی تصریح کرد: ورزش‌هایی با محوریت طبیعت مانند ساحلی در حال ورود به المپیک هستند و این به دلیل ارتباط مستقیم کودکان و نوجوانان با طبیعت است. فعالیت نیم‌ساعته کودک در زمین ماسه‌ای معادل یک و نیم ساعت ورزش در سالن یا چمن است، چرا که ماسه انرژی زیادی مصرف می‌کند. امیدواریم با توجه به ظرفیت‌های مدیریت شهری، رشته‌های ورزشی ساده و کم‌هزینه در طبیعت توسعه یابد تا کودکان با کمترین آسیب بتوانند فعالیت ورزشی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در بازه زمانی یک ماه آینده در المپیک توکیو حضور قدرتمندی خواهیم داشت، بیان داشت: در حال حاضر 11 میلیون گیمر در کشور فعالیت می‌کند. اگر این جمعیت هدایت شود، می‌توان از ظرفیت بازی‌های رایانه‌ای برای خلاقیت ذهنی و رشد علمی استفاده کرد. این رشته‌ها در المپیک‌های آینده جایگاه خواهند داشت. امیدواریم استان‌ها در برگزاری مسابقات رایانه‌ای پیشتاز باشند، چرا که این موضوع به کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک می‌کند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اهمیت توسعه ورزش بانوان، توان‌یابان و گروه‌های خاص، تأکید کرد: در دولت چهاردهم، نگاه ویژه‌ای به گسترش امکانات ورزشی برای این افراد در فضاهای عمومی و اختصاصی وجود دارد. این وزارتخانه از پروژه‌های مربوط به ورزش بانوان، نابینایان، ناشنوایان و افراد دارای ناتوانی ذهنی به طور جدی حمایت می‌کند. برای تقویت ورزش نابینایان و افراد دارای معلولیت ذهنی نیز برنامه‌ریزی‌هایی در دستور کار قرار دارد.

دنیامالی به موضوع ورزش افراد دارای آسیب جسمی شدید اشاره کرده و ابراز داشت: در ورزش‌های معمولی جایگاه خوبی در سطح جهانی داریم اما در کلاس‌های بالاتر، به ویژه در مواردی که آسیب جسمی شدید است، موفقیت‌های کمتری شاهد بوده‌ایم. ورزشکارانی هستند که از گردن به پایین هیچگونه حرکتی ندارند که در این حوزه‌های ورزشی پیشرفت‌هایی حاصل شده است. موظف هستیم در برابر مردمی که به دلایل مختلف دچار رنج هستند، کمک‌رسان باشیم.

وی بر ضرورت حمایت از خانواده‌هایی که فرزندان دارای معلولیت ذهنی دارند تأکید داشته و اضافه کرد: باید کمک کنیم این خانواده‌ها فرزندان خود را از خانه بیرون بیاورند و خجالت نکشند که فرزندشان دارای معلولیت ذهنی است. مشکل اصلی زمانی است که کودک هم معلولیت جسمی دارد و هم ذهنی، که شرایط بسیار دشوارتر می‌شود. وزارت ورزش و جوانان در تلاش است ورزش این گروه از کودکان را ساماندهی کند.

وزیر ورزش و جوانان گفت: با هدف ارتقاء سلامت جسمی دانش‌آموزان و کاهش چاقی و ناهنجاری‌های اسکلتی در مقطع دبستان، استان مرکزی به عنوان پایلوت اجرای طرح ملی مشترک بین وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش انتخاب می‌شود. توجه به سلامت جسمی و روحی نسل آینده یکی از محورهای اساسی سیاست‌های دولت است و این طرح با همکاری سه‌جانبه بین دستگاه‌های متولی در استان مرکزی آغاز و پس از ارزیابی، در سایر استان‌ها تعمیم داده خواهد شد.

ورزش استان مرکزی در مسیر رشد قرار گرفته است

استاندار مرکزی نیز در این جلسه گفت: ورزش این استان در مسیر رشد قرار گرفته و میزبان رویدادهای ملی و بین‌المللی است. تمامی ظرفیت‌های ورزشی کشور امروز در اراک حضور دارند و امیدواریم نتایج خوبی برای استان و کشور حاصل شود. در هر مقطعی زیرساخت‌ها در حوزه‌های مختلف به خصوص در عرصه ورزش فراهم شد و حمایت صورت گرفت، استان مرکزی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی موفقیت‌های خوبی کسب کرده است.

مهدی زندیه‌وکیلی افزود: پس از استقرار دولت چهاردهم، تلاش شد قطار توسعه استان با سرعت بیشتری به حرکت درآید و قطار ورزش نیز به مسیر اصلی خود بازگردد. با حمایت وزارت ورزش و جوانان و همراهی نمایندگان مجلس، زیرساخت‌های ورزشی استان توسعه یافته و تیم‌های ورزشی در جایگاه‌های برتر ملی قرار گرفته‌اند. همچنین مدیریت مجموعه‌های ورزشی به افراد متخصص در حوزه ورزش سپرده شد و نگاه به جوانان در مسیر توسعه ورزش استان مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: توجه به ورزش همگانی از سوی بخش‌های دولتی، خصوصی و عمومی در دستور کار قرار گرفت و شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای شهر و روستا نیز در این مسیر همکاری مؤثری داشتند. جامعه ورزشی انتظار دارد که حوزه ورزش به شکل تخصصی مدیریت شود و حضور ورزشکاران در عرصه‌های مدیریتی ضروری است. حضور موفق استان مرکزی در عرصه‌های ورزشی تنها به دلیل زیرساخت‌های فیزیکی نبود، بلکه حمایت‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی نیز نقش داشتند.

استاندار مرکزی به حضور تیم‌های ورزشی استان مرکزی در لیگ‌های برتر کشور اشاره کرده و اظهار داشت: در حال حاضر 3 تیم فوتسال لیگ برتری و یک تیم فوتبال لیگ برتری در این استان فعال هستند. تیم فوتبال آلومینیوم اراک که پیش‌تر تحت حمایت صنعت آلومینیوم بود، اکنون در صدر جدول لیگ برتر فوتبال قرار دارد. این جایگاه در تاریخ ورزش استان بی‌سابقه بوده و نشان‌دهنده بهترین وضعیت ورزش استان مرکزی در سال‌های اخیر است.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: در سال جاری میزبان چند رویداد مهم فوتبالی از جمله فینال جام حذفی بودیم. انتظار می‌رود با همین روند، رویدادهای بین‌المللی فوتبال نیز در استان برگزار شود. در حوزه بانوان نیز موفقیت‌های خوبی حاصل شده و در 4 رویداد استعدادهای برتر، میزبان بودیم. در مسابقات بدمینتون بانوان در شهرستان محلات، با حضور 29 استان کشور، شاهد استقبال خوبی بودیم که نشان‌دهنده حضور فعال بانوان استان در عرصه ورزش است. در رشته بوکس مردان نیز میزبان بودیم.

وی بیان داشت: همزمان با اقدامات ورزشی در حوزه قهرمانی، فعالیت‌های زیرساختی نیز در استان مرکزی اجرایی شد. باشگاه فرهنگی ورزشی پالایشگاه شازند با تلاش ویژه فعال شد و موافقت‌های لازم برای تیم فوتسال و سایر مجموعه‌ها اخذ شد. بیش از 13 زمین چمن مصنوعی در نقاط مختلف استان احداث شد. اکنون تعداد زمین‌های چمن مصنوعی استان به 130 زمین رسیده و زمینه رشد استعدادهای فوتبال روستایی فراهم شده است. در هفته دولت سال جاری 16 زمین ورزشی به بهره‌برداری رسید.

استاندار مرکزی به اقدامات انجام شده در حوزه فعالیت‌های جوانان اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: آغاز پروژه‌های حوزه جوانان از جمله دستاوردهای مهم این استان در بازه زمانی ماه‌های اخیر است. در حوزه جوانان اقدامات اجرایی آغاز شده و در این راستا با تلاش اداره‌کل ورزش و جوانان و سایر دستگاه‌های اجرایی، عملیات ساخت مجموعه جوانان آغاز شده است که امیدواریم تا نیمه نخست سال 1405 بهره‌برداری شود.

