رئیس جبهه اصلاحات فارس:
هرگونه تنگنظری در تأیید صلاحیتهای انتخابات بازی در زمین دشمن است
رئیس جبهه اصلاحات استان فارس، با اشاره به فشارها و تهدیدات خارجی گفت: مشروعیت نظام، مهمترین عامل در مقابله با این تهدیدات است که اساس آن، بازسازی سرمایه اجتماعی است.
به گزارش ایلنا، جمیله کریمی در نشست، اعضای جبهه اصلاحات فارس با استاندار فارس افزود: انتخابات شوراها، نخستین انتخابات پس از جنگ دوازدهروزه است. در این شرایط حساس، ضروری است که حاکمیت تدابیر لازم را اتخاذ و با به رسمیت شناختن تکثر اجتماعی، فضایی فراهم کند تا شهروندان از آزادی انتخاب سلایق مختلف در انتخابات شوراها برخوردار شوند.
رئیس جبهه اصلاحات فارس از دستاندرکاران مرتبط با انتخابات، اعم از نهادهای نظارتی و اجرایی، خواست که انصاف را رعایت کنند و حقوق شهروندان را در فرایند تأیید صلاحیتها محترم شمارند و هیأتهای نظارت را به اجتناب از برخوردهای جناحی دعوت کرد.
وی تأکید کرد:در این شرایط ویژه که کشور به شدت نیازمند همبستگی و بازسازی سرمایه اجتماعی است، هرگونه اعمال تنگنظری در تعیین صلاحیتها، در واقع بازی کردن در زمین دشمن خواهد بود.
کریمی همچنین به نقش احزاب در نظارت بر فرایند انتخابات اشاره کرد و در این راستا از استاندار فارس درخواست کرد که در روز برگزاری انتخابات، تا زمان اعلام نتایج نهایی، میز احزاب در فرمانداریهای سراسر استان برپا و از نمایندگان جریانات سیاسی مختلف دعوت به حضور شود.
رئیس جبهه اصلاحات فارس در ادامه با اشاره به اینکه دکتر پزشکیان کاندیدای اختصاصی جبهه اصلاحات بود، اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای دنیا، انتصاب مدیران پس از انتخابات با مشارکت حزب برنده صورت میگیرد.
وی همچنین از نگاه مثبت استاندار فارس در خصوص تغییر نسلی در مدیریت استان و انتصاب مدیران و فرمانداران جوان قدردانی و تصریح کرد: با این حال، انتظار میرود جایگاه و نقش جبهه اصلاحات در انتصابات با رویکرد تشکیلاتی مورد توجه قرار گیرد.
کریمی در پایان سخنان خود با اشاره به تجربههای گذشته طرح گشت ارشاد، آن را نمونهای از سرمایهسوزی در حوزه اجتماعی دانست و گفت: شنیده ها حاکی از برنامهریزی برای طرح جدید جایگزین گشت ارشاد است که عملاً تکرار اشتباهات گذشته را در پی دارد و تنها به دامن زدن به دوقطبیهای سیاسی و اجتماعی در کشور منجر میشود.
در ادامه جلسه، هادی وکیلزاده دبیر جبهه اصلاحات فارس، ضمن قدردانی از استاندار بابت اختصاص وقت برای این دیدار گفت: پس از گذشت 12ماه از حضور جنابعالی در رأس مدیریت استان، زمان آن رسیده تا از زبان شما گزارشی از دستاوردها، چالشها و برنامههای پیشرو بشنویم.
وی با تأکید بر اینکه جبهه اصلاحات فارس همواره رویکردی «تعاملگرا و گفتوگومحور» داشته است، افزود: توسعه پایدار بدون همافزایی جریانهای مختلف سیاسی امکانپذیر نیست. امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند همدلی، شفافیت و استفاده از ظرفیت نخبگان هستیم.
وکیلزاده، «اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی» را بزرگترین پشتوانه مدیریت در شرایط کنونی دانست و تصریح کرد: افزایش مشارکت مردم در تصمیمگیریها، شفافیت عملکرد مدیران و احترام به دیدگاههای متفاوت، پایههای اعتماد را تقویت میکند. اصلاحطلبان نیز با نگاه نقادانه و دلسوزانه، آماده همکاری برای پیشبرد توسعه استان هستند.
پس از وی، نوذر امامی نایبرئیس اول جبهه اصلاحات فارس، در سخنانی با انتقاد از برخی رفتارهای انتخاباتی اظهار داشت: متأسفانه در آستانه انتخابات، شاهد مهندسیهای پشتپرده هستیم.
وی با تأکید بر اینکه اصلاحطلبان نسبت به این روند سکوت نخواهند کرد، گفت: اجازه نخواهیم داد اصلاحات به ابزار مطامع شخصی تبدیل شود. مردم فارس، بهویژه شهر شیراز، هوشیارند و فریب چهرههای مهندسیشده را نخواهند خورد.
در ادامه جلسه، گلرخیان دبیر حزب اتحاد ملت، با تأکید بر جایگاه راهبردی احزاب در جامعه گفت: احزاب و جبهه اصلاحات، به عنوان محل تجمع و اتحاد نیروهای سیاسی، نقش واسط میان مردم و حاکمیت را ایفا میکنند. این جریانها هم انتقالدهنده مطالبات مردم به دولت هستند و هم ارزیاب امکانات و محدودیتهای حاکمیت در پاسخ به آن مطالبات.
وی افزود: میزان نزدیکی یا دوری احزاب از دولت نباید جایگاه مستقل و میانجی آنان را تضعیف کند. هرچند دولت فعلی برآمده از خواست و حمایت جریان اصلاحطلب است و جبهه خود را موظف به پشتیبانی از آن در شرایط نابسامان داخلی و بینالمللی میداند، اما نباید این همراهی به تبدیل جبهه اصلاحات به زائدهای از دولت منجر شود.
شریف بازرگانی نیز با اشاره به چالشهای توسعهای استان گفت: یکی از دلایل اصلی عقبماندگی فارس، کمبود سرمایهگذاری است. ایرانیان بسیاری در کشورهای حوزه خلیج فارس زندگی میکنند که میتوانند در توسعه استان نقشآفرینی کنند. تشکیل کارگروههای اقتصادی مشترک با کشورهای امارات، قطر، بحرین و عمان میتواند به جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور کمک کند.
لیلا فاضلی، از اعضای جبهه اصلاحات، نیز در سخنانی گفت: «امروزه نخبگان و جوانان به دلیل فشارهای اقتصادی و ناکارآمدی نظام تصمیمگیری، انگیزه خود را از دست داده و به فکر مهاجرت هستند. این مسئله تهدیدی برای توسعه پایدار کشور است. در عصر دیجیتال، نظام تصمیمگیری هنوز به روشهای سنتی وابسته است و این باعث بیاعتمادی میشود.
ابزارهای نوین مانند هوش مصنوعی و کلانداده میتوانند به تحلیل و تصمیمسازی کمک کنند. سوالات کلیدی شامل عدم دیجیتالیسازی نظارت عمومی بر بودجه، عدم دسترسی پژوهشگران به دادههای اجتماعی و اقتصادی، و عدم استفاده از پلتفرمهای دیجیتال برای نظرسنجیهای هوشمند در سیاستگذاری است. ایجاد اعتماد بین مردم و نخبگان میتواند به حل مشکلات کمک کند.
رضا شیروانی دبیر حزب توسعه ملی نیز بر آمادگی جبهه اصلاحات برای همکاری با استانداری در برگزاری انتخاباتی آزاد و رقابتی تأکید کرد.
ناصر بهمنی نیز فارس را «ایران کوچک» توصیف کرد و گفت: روابط تاریخی فارس با کشورهای منطقه، فرصتی برای رونق اقتصادی استان است.
رجبی عضو هیأت رئیسه جبهه اصلاحات نیز با اشاره به نقش اصلاحطلبان در افزایش مشارکت انتخابات گذشته گفت: در انتخابات شورای شهر پیشرو، حضور اصلاحطلبان منوط به آن است که حاکمیت آنان را شهروندان درجهیک بداند. تکرار ردصلاحیتهای غیرمنطقی مشارکت مردم را کاهش خواهد داد.
حیدر اسکندرپور نیز با تأکید بر ضرورت جذب نیروهای متخصص و جوان در ساختار مدیریت استان گفت: صدور بخشنامههای محدودکننده برای استخدام و جذب نیروهای توانمند با سیاست جوانگرایی در تضاد است و باید بازنگری شود.
محسن فروردین نایبرئیس دوم جبهه اصلاحات فارس، در پایان نشست، با اشاره به اهمیت نقش سازمانهای مردمنهاد گفت: حمایت از سمنها، تقویت ارتباط مستقیم مدیران با مردم، و توسعه صادرات خدمات فنی و نرمافزاری میتواند مسیر تازهای برای رشد اقتصادی و افزایش سرمایه اجتماعی در استان باشد.