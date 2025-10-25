۳ نفر به دلیل مسمومیت در کاشان فوت شدند
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری، یکهزار و ۲۲۳ مورد انواع مسمومیت در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه ثبت شده است.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا بنفشه گفت: بیشترین موارد مسمومیت مربوط به داروها، مواد روانگردان، گزش حشرات، مواد شیمیایی و غذایی بوده است و از مجموع مسمومیتهای ثبتشده، ۵۶۰ مورد مربوط به بانوان و ۶۶۳ مورد به آقایان اختصاص دارد. متأسفانه سه نفر بر اثر شدت مسمومیت جان خود را از دست دادهاند.
وی، با اشاره به نامگذاری هفته پیشگیری از مسمومیتها با شعار «با پیشگیری آگاهانه از وقوع مسمومیتها، زندگی را ایمنتر کنیم» افزود: این هفته همه ساله به سرپرستی ستاد مرکزی و مرکز ملی اطلاعرسانی داروها و سموم سازمان غذا و دارو در کشور برگزار میشود.
معاون غذا و داروی دانشگاه، آموزش و افزایش سطح آگاهی مردم را مؤثرترین راهکار در کاهش بروز مسمومیتها دانست و گفت: مسمومیتهای دارویی از نگرانیهای جدی حوزه سلامت در ایران است و داروهایی مانند استامینوفن، بنزودیازپینها و مسکنهای مخدر بیشترین موارد مسمومیت را ایجاد میکنند.
وی همچنین بر خطر سوءمصرف مواد مخدر و محرکها و پیامدهای اقتصادی، روانی و اجتماعی آن تأکید کرد و هشدار داد: مصرف مشروبات الکلی دستساز آلوده به متانول تهدیدی جدی و مرگبار برای سلامت جامعه است.
بنفشه، با تأکید بر اهمیت واکنش سریع در مواجهه با مسمومیت گفت: در چنین شرایطی باید فوراً با سامانه ۱۹۰ (مرکز اطلاعرسانی دارو و سموم) یا شماره ۱۱۵ (اورژانس) تماس گرفت و از اقدامات غیرعلمی پرهیز کرد.
وی همچنین، پیشگیری از مسمومیت با منوکسیدکربن در فصل سرما و نگهداری داروها و شویندههای خانگی در مکانهای قفلدار دور از دسترس کودکان را ضروری دانست.