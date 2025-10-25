کاهش بیسابقه بارندگی؛ اصفهان در کانون کمبارشی کشور
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، در جلسه شورای اداری، با تأکید بر اینکه بحران کمآبی و شیوع بیماریهای دامی دو تهدید جدی و همزمان برای استان هستند، همه دستگاههای اجرایی را موظف کرد طرحهای مقابلهای را با جدیت کامل تا پیش از آغاز فصل سرما به مرحله اجرا برسانند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، شیشهفروش در جلسه شورای اداری که با محوریت بررسی چالشهای پیشرو برگزار شد، با استناد به آمار وزارت نیرو مبنی بر ثبت دومین سال کمبارش ۵۷ ساله اخیر در سطح کشور (با میانگین ۱۵۲ میلیمتر)، وضعیت اصفهان را نگرانکننده خواند و اعلام کرد: سهم استان از این بارشها تنها ۹۲ میلیمتر بوده است که اصفهان را در جایگاه کمبارشترین استان مرکزی کشور قرار میدهد.
وی با اشاره به پیشبینی تداوم دوره خشکی تا پایان پاییز و احتمال تداوم آن در زمستان، بر ضرورت تدوین سناریوهای بدبینانه در برنامهریزی تمامی دستگاهها تأکید کرد و خواستار استمرار منظم جلسات ستاد مدیریت آب و سازگاری با کمآبی شد.
در حوزه دام، مدیرکل مدیریت بحران استانداری از دستور استاندار برای خنثیسازی تهدیدات دامی خبر داد و اعلام کرد: ۱۰ میلیارد تومان بودجه اضطراری از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مستقیماً در اختیار ادارهکل دامپزشکی قرار گرفت تا خرید واکسن، دارو و مکملها بهصورت فوری آغاز شود.
شیشهفروش با تشریح اینکه کل بودجه پیشبینی شده برای پوشش کامل واکسیناسیون در سطح استان بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیارد تومان برآورد میشود، تیمهای دامپزشکی را موظف کرد با بسیج همه توان فنی و همکاری اتحادیهها و امور عشایر، پوشش ۱۰۰ درصدی را تضمین نمایند.
وی با تأکید بر لزوم بیمه همگانی دامها، تصریح کرد: بیمه بانکی کشاورزی باید فوراً عملیاتی شود؛ زیرا در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه، جبران خسارتهای سنگین دام، تنها از مسیر بیمه امکانپذیر خواهد بود.
مدیرکل مدیریت بحران همچنین بر لزوم مدیریت مصرف انرژی در بدنه دولت تأکید کرد و گفت: شرکتهای آب و فاضلاب ملزم به اجرای برنامه صرفهجویی هستند و تمام ادارات باید سیستمهای گرمایشی را یک ساعت پیش از پایان وقت اداری و در روزهای تعطیل خاموش کنند تا با کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز، فشار بر شبکه ملی کاهش یابد. ادارات باید برای مواقع اضطراری قطع انرژی، تهویه مناسب و فضاهای باز را فراهم کرده و شرکتهای برق به استفاده از ژنراتورهای اضطراری مجهز شوند.
شیشهفروش در جمعبندی تأکید نمود: استان اصفهان در زمره سه استان بحرانی اولویتدار کشور قرار دارد. عبور موفقیتآمیز از زمستان و مدیریت این تهدیدات دوگانه، نیازمند هماهنگی بیوقفه و اجرای قاطع برنامهها در سطوح شهرستانها، شهرداریها و دهیاریها است.