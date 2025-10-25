دستگیری ۱۰ نفر از عاملان نزاع دسته جمعی در شفت
فرمانده انتظامی شهرستان شفت از دستگیری ۱۰ نفر از عاملان نزاع و درگیری دسته جمعی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ سهراب صفری ظهر شنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: در پی تماس مردمی با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک نزاع دسته جمعی در شهر شفت، اکیپی از مأموران انتظامی بلافاصله به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی در ادامه با بیان اینکه پس از حضور پلیس عاملان این نزاع و درگیری شناسایی و دستگیری آنان در دستور کار پلیس قرار گرفت افزود: در تحقیقات به عمل آمده علت درگیری اختلافات شخصی بوده و مصدومین این حادثه به بیمارستان اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان از دستگیری ۱۰ نفر از عاملان این نزاع و درگیری و کشف تعداد ۴ قبضه سلاح سرد از نوع قمه در دوعملیات مجزا که توسط پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان صورت گرفت خبر داد و گفت: متهمان که موجب سلب آرامش عموم شده بودند، پس از اعتراف به بزه ارتکابی و تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
این مقام انتظامی در پایان عنوان داشت؛ اینگونه افراد که باعث تشویش اذهان عمومی و القا حس ناامنی میشوند، تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند و برخورد پلیس و دستگاه قضائی در مقابل هر نوع ایجاد مزاحمت و اوباشگری قاطعانه و بدون اغماض خواهد بود.