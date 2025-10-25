آغاز ثبت نام پرداخت تسهیلات کم بهره اشتغالزایی در گیلان

مدیر کل سرمایه گذاری استانداری گیلان از آغاز ثبت نام پرداخت تسهیلات کم بهره اشتغالزایی خبر داد
به گزارش ایلنا از رشت، یونس رنجکش در جلسه هماهنگی بررسی شیوه نامه پرداخت تسهیلات کم بهره تبصره ۱۵قانون بودجه ۱۴۰۴ اظهار داشت: متقاضیان دریافت این تسهیلات با مراجعه به سایت "تک" ثبت نام کنند.
وی افزود: از مجموع یک هزار همت تسهیلات تکلیفی اختصاص یافته در سطح ملی در این زمینه ۴۰درصد سهم استانداری های کشور است که به استان گیلان یک هزار و ۲۹۰میلیارد تومان امسال تخصیص یافته است.
وی اضافه کرد: این تسهیلات با بهره چهار درصد از طریق ۱۳ نهاد حمایتی به متقاضیان پرداخت خواهد شد.
وی گفت: بیشترین سهم در نطر گرفته شده در این زمینه با ۲۴درصد مربوط به جامعه هدف بخش روستایی و کمترین آن به بخش بهزیستی و مابقی متعلق به ۱۱ نهاد دیگر حمایتی است.
رنجکش یاد آور شد: از این مبلغ ۶۰درصد آن بر اساس شیوه نامه باید به بخش کار فرمایی و ۴۰درصد به عنوان تسهیلات فردی با متقاضیان در راستای اشتغالزایی پرداخت می شود.
وی افزود: در خواست های متقاضیان پس از ثبت نام در کمیته های فنی دستگاههای اجرایی و فرمانداری ها که برش هر شهرستان مشخص شده است مورد بررسی قرار گرفته و سپس برای دریافت به بانک ها معرفی می شوند.
مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری واشتغال استانداری گیلان ادامه داد : بر اساس شیوه نامه ابلاغی به هر متقاضی تا سقف دو میلیارد ریال پرداخت خواهد شد و در بخش کار فرمایی به ازای هر نفر اشتغال دو میلیارد ریال تسهیلات کم بهره با کار مزد چهار درصد و باز پرداخت ۵ ساله پرداخت می شود.
وی خواستار دقت کافی دستگاههای اجرایی و بانک ها در پرداخت این تسهیلات به متقاضیان در راستای اشتغالزایی و تحقق تعهد اشتغال شد.
وی اضافه کرد : برای نظارت بر رصد اشتغال وجلوگیری از انحراف در مسیر اهداف دستورالعمل اجرایی کمیته نظارت و همچنین رسیدگی به پرونده ها، کمیته فنی با دبیری اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و عضویت دستگاههای اجرایی تشکیل شده است.
وی همچنین اطهار کرد: به بخش کار فرمایی با تعهد اشتغال در نطر گرفته شده تا ۵۰میلیارد ریال تسهیلات پرداخت خواهد شد.
وی با تاکید بر تسهیلگری در پرداخت این تسهیلات به متقاضیان یاد آورشد: به ازای هر ۲۰۰میلیون تومان تسهیلات پرداختی یک ضامن پیش بینی شده است که پس از ارزیابی بانک ها از وضعیت متقاضیان بر اساس دستورالعمل ابلاغی قابل پرداخت است.