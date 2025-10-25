خبرگزاری کار ایران
مدیرکل اتباع استانداری فارس مطرح کرد؛

ساماندهی اتباع خارجی با طرح کفیل به نفع کارگران و کارفرمایان است

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی، با تأکید بر اهمیت اجرای طرح ساماندهی اتباع خارجی، گفت: ورود اتباع به کشور تنها از طریق سفارت ایران در افغانستان و با دریافت ویزای کارگری تحت نظر کارفرمای ایرانی امکان‌پذیر است.

به گزارش ایلنا، مجید احمدی این طرح را به عنوان "طرح کفیل" معرفی کرده و تصریح کرد: این برنامه نه تنها به نفع کارگران، بلکه به نفع کارفرمایان و جامعه نیز خواهد بود.

احمدی توضیح داد: کارفرمایان می‌توانند با مراجعه به سایت مربوطه در سامانه وزارت کار، مستندات لازم را بارگذاری کرده و درخواست خود را برای استفاده از کارگران اتباع در مشاغل سخت و زیان‌آور ثبت نمایند. پس از انجام بررسی‌های لازم، مجوزهای مربوطه برای آنها صادر خواهد شد.

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی همچنین خاطرنشان کرد: کارگران اتباع باید به صورت مجردی وارد کشور شوند و با توجه به اینکه مدت صدور روادید ۹ ماهه است، پس از گذشت این مدت، آنها ملزم به ترک کشور خواهند بود. در سال بعد، در صورت عدم وجود سابقه سوء، می‌توانند به همان شیوه قبلی وارد کشور شوند.

احمدی همچنین بر لزوم مراجعه سریع اتباع دارای برگ سرشماری و بدون مدرک قانونی که در استان فارس ساکن هستند، به اردوگاه مراقبتی شیراز تأکید کرد و هشدار داد که در صورت عدم اقدام، برخورد قانونی سختی در انتظار آنان خواهد بود.

وی  اظهار داشت:طرح کفیل در اکثر کشورهای موفق در پذیرش کارگران اتباع اجرا شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است.

