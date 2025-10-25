اولین پرواز خرم آباد به عسلویه امروز برقرار می شود/ گشایش آسمان لرستان به روی فرصتهای سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز شنبه سوم آبان ماه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به مطالبات عمده هم استانی‌های مقیم عسلویه و سایر شهرستان‌های همجوار در خصوص برقراری پرواز خرم آباد به عسلویه؛ برای اولین بار در سوم آبان ماه «امروز» آسمان خرم آباد شاهد برقراری اولین پرواز در این مسیر خواهد بود.

وی افزود: در راستای توسعه و تقویت زیرساختهای اقتصادی استان، امروز ساعت ۱۵:۱۵ دقیقه اولین پرواز از فرودگاه شهدای خرم آباد به عسلویه انجام می‌شود تا شاهد تحقق بخش دیگری از مطالبات مردمی و ظرفیت‌های ویژه لرستان برای جدب سرمایه گذار، توسعه گردشگری و…باشیم.

استاندار لرستان ادامه داد: بر اساس برنامه اعلام شده؛ پروازها به صورت هفتگی و در روزهای شنبه ساعت ۱۵:۱۵ از فرودگاه خرم آباد به مقصد عسلویه و ساعت ۱۸:۳۰ از عسلویه به مقصد خرم آباد دایر می‌شود.

شاهزخی تصریح کرد: بی‌شک برقراری این پرواز زمینه ساز بسترسازی بیشتر برای بین المللی شدن پروازهای فرودگاه خرم آباد می‌باشد.

انتهای پیام/