به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی مجیدی روز شنبه سوم آبان ماه در جلسه مناسب‌سازی معابر استان اظهار داشت: ادامه فعالیت گسترده مطب‌های پزشکان در بافت مرکزی خرم آباد موجب تشدید ترافیک و ایجاد مشکلات متعدد برای شهروندان شده است و این وضعیت درشان مرکز استان نیست.

وی با تاکید بر ضرورت عزم و مشارکت همگانی برای ساماندهی این مسئله اظهار داشت: در گذشته به دلیل تعداد محدود پزشکان، استفاده بخشی از واحدهای مسکونی به عنوان مطب مجاز بوده اما این موضوع به مرور در مراکز استان‌ها به ساخت مجتمع‌های پزشکی در بافت مسکونی منجر شده و نتیجه آن افزایش بارگذاری ترافیکی و نبود استانداردهای لازم در ساختمان‌ها بوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان افزود: امروز طراحی معماری، تامین پارکینگ و ضوابط فنی ساختمان‌های پزشکان کاملا متفاوت از واحدهای مسکونی است و ادامه روند گذشته مشکلات را تشدید می‌کند که بخش عمده ترافیک خیابان‌های مرکزی خرم آباد ناشی از همین تمرکز مطب‌ها در بافت کهن و پرتردد شهر است.

مجیدی با اشاره به اینکه مردم نه بر اساس موقعیت ساختمان بلکه باتوجه به خوشنامی پزشکان به مطب مراجعه می‌کنند عنوان کرد: بسیاری از استان‌ها با سیاست‌های تشویقی، مطب‌ها را به رینگ‌های پیرامونی انتقال دادند و نتایج موفقی به دست آوردند که این اقدام در خرم آباد نیز باید با برنامه ریزی و اجرای دقیق آغاز شود.

وی ادامه داد: خدمات درمانی باید در محیط‌های استاندارد ارائه شود، نبود پارکینگ مناسب، فضاهای تنگ، دسترسی سخت برای بیماران دارای معلولیت و مشکلات مرتبط با سرویس‌های بهداشتی از جمله نواقصی است که در ساختمان‌های پزشکان واقع در مرکز شهر وجود دارد در حالیکه مردم هزینه درمان می‌پردازند و حق دارند از محیطی مناسب و با کیفیت بهره‌مند شوند.

مجیدی با تاکید بر لزوم آغاز فرآیند اصلاحی گفت: مجموعه دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری، علوم پزشکی، مسکن و شهرسازی، نظام پزشکی و بهزیستی باید با همکاری یکدیگر جهت انتقال مطب‌ها از محورهای پرترافیک به نقاط مناسب‌تر اقدام کنند و کمیسیون‌های ذیربط نیز موظف به ایجاد تسهیلات و سیاست‌های تشویقی برای این جابجایی هستند.

وی تصریح کرد: حذف گسترده پارکینگ طی سال‌های گذشته، امروز به معضل مهمی در شهر تبدیل شده است بنابراین از این پس هیچگونه‌عدم تامین پارکینگ در احداث‌های جدید پذیرفته نخواهد شد.

وی تاکید کرد: مستندسازی تخلفات و پیگیری پرونده‌ها در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن جلوگیری از تکرار این روند اشتباه، حقوق شهروندان حفظ شود.

مجیدی افزود: در صورت ایجاد شرایط مناسب و امکانات مطلوب در ساختمان‌های پزشکی جدید، هم بیماران و هم پزشکان استقبال خواهند کرد که این مهم به بهبود ترافیک و ساماندهی خدمات درمانی خرم آباد منجر می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان اظهار داشت: پیگیری مستمر، برگزاری جلسات منظم و برخورد با دستگاه‌هایی که در اجرای تکالیف خود کوتاهی دارند، راهکارهای مهم برای تحقق این هدف است چراکه باور داریم می‌توان با اراده و همت جمعی، این تحول را آغاز کرد تا از افزایش مشکلات در آینده جلوگیری شود.

مجیدی تاکید کرد: ساماندهی مطب‌ها و انتقال آن‌ها به پهنه‌های مناسب تر، اقدامی ضروری برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و حفظ هویت شهری خرم آباد است و مجموعه مدیریت استان برای تحقق آن آماده هرگونه همکاری می‌باشد.

