رییس اداره جنگل‌کاری اداره کل منابع طبیعی همدان:

برای عبور از شرایط خشکسالی نیازمند اختصاص اعتبارات استانی و ملی هستیم

برای عبور از شرایط خشکسالی نیازمند اختصاص اعتبارات استانی و ملی هستیم
رییس اداره جنگل‌داری و جنگل‌کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان از خشکسالی به عنوان مهم ترین تهدید برای حیات اراضی جنگلی این استان یاد کرد و گفت: برای مدیریت این شرایط و عبور از آن نیازمند اختصاص اعتبارات استانی و ملی هستیم چرا که بودجه های فعلی برای این کار جوابگو نیست.

به گزارش ایلنا از همدان، حمید خزائی افزود: اهمیت جنگل‌ها در تعدیل آب‌وهوا، تولید اکسیژن و جلوگیری از فرسایش خاک بر کسی پوشیده نیست و حراست و حفاظت از این جنگل ها که زیر سایه خشکسالی قرار گرفته اند، نیازمند اعتبار است.

وی اضافه کرد: اعتبارات باید متناسب با حجم فعالیت ها و تکالیف پیش بینی شده افزایش یابد اما هم اینک بودجه های پیش بینی شده برای این بخش جوابگو نیست.

رییس اداره جنگل‌داری و جنگل‌کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان ادامه داد: برای عبور از خشکسالی، گونه های مقاوم به کم آبی و خشکلی کشت می شود اما مراقبت تا زمان رشد و استقرار کامل آنها نیازمند حمایت مالی و کمک هاب اعتباری بیشتر است.

خزائی اظهار کرد: با تداوم خشکسالی، گونه ها را در معرض تنش آفات و بیماری ها نیز قرار می گیرند که این موضوع ضرورت مراقبت از اراضی جنگلی را دوچندان می کند.

رییس اداره جنگل‌داری و جنگل‌کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان بیان کرد: طی یک دهه اخیر منابع طبیعی این استان طرح های زیادی برای حفاظت، غنی سازی و احیای جنگل های استان اجرا کرده است که مهمترین آنها جنگل کاری با بذر و نهال با هدف افزایش کمی و کیفی جنگل ها، نگهداری از جنگل ها با قُرق آنها و توسعه فضای سبز با کاشت نهال است.

خزائی، مهم ترین گونه های درختی و بومی منطقه را شامل بلوط، زالزالک، داغداغان، ارژن، بادامک، چنار و زبان گنجشک عنوان کرد و گفت: سازمان های مردم نهاد و اقشار مختلف مردم، جوامع محلی و دانش آموزان در حراست و صیانت از جنگل ها نقش دارند.

وی افزود: برنامه منابع طبیعی تهیه طرح مطالعاتی دقیق برای مدیریت پایدار جنگل ها به تفکیک شرایط اقلیمی و اکولوژیکی منطقه است تا بتوان گونه های انفرادی و محدود را تکثیر و عرصه های مناسب کاشت همچنین توسعه فضای سبز را بر اساس قانون هوای پاک پیگیری کرد.

رییس اداره جنگل‌داری و جنگل‌کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان اضافه کرد: سرانه جنگل در استان همدان ۲۸۰ متر مربع ثبت شده در حالی که میانگین کشوری آن یک هزار و ۷۰۰ مترمربع است.

خزائی افزود: استان همدان به واسطه شرایط اقلیمی دارای اکوسیستم مرتعی است و می توان گونه ها را در شرایط اکولوژیکی قرار دارد و اکوسیستم طبیعی آنها مناسب برای توسعه جنگل است، کاشت همچنین توجه به توسعه فضای سبز شهری و روستایی هم این سرانه را افزایش می دهد.

وسعت جنگل‌های استان شامل جنگل های طبیعی، دست کاشت و اراضی جنگلی به ۴۵ هزار هکتار می رسد که از نظر تراکم یک هزار و ۴۴۱ هکتار جنگل، ۳۵ هزار هکتار اراضی جنگلی و مابقی دست کاشت است.

