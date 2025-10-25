خبرگزاری کار ایران
استان رتبه نخست جلب رضایت مردم از عملکرد دستگاه ها را به خود اختصاص داد

کد خبر : 1704696
استاندار همدان گفت: طی سال گذشته در بسیاری از شاخص های اجتماعی شاهد بهبود وضعیت بودیم از جمله آنکه در این مدت آمار ناهنجاری هایی نظیر خودکشی،طلاق،قتل،سرقت و نزاع در همدان رو به کاهش گذاشت و همچنین این استان رتبه نخست جلب رضایت مردم از عملکرد دستگاه ها را به خود اختصاص داد که امیدواریم این رویه تداوم یابد.

به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری‌شمسی روز شنبه در نشست با شورای فرماندهی انتظامی استان همدان بیان کرد: امنیت، پایه همه فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و جامعه‌ فاقد نظم و انضباط گرفتار آشفتگی و بی‌نشاطی شده و نمی‌تواند مسیر توسعه را طی کند.

وی، امنیت موجود در استان را نتیجه مدیریت هوشمندانه، حضور میدانی و روحیه ایثارگرانه نیروی انتظامی دانست و افزود: مسوولان امنیتی و انتظامی باید در برابر مردم با عطوفت و مهربانی رفتار کرده و از طرفی در برابر اخلالگران نظم و امنیت با اقتدار و جدیت برخورد کنند که این وظیفه‌ای سخت و در عین حال ارزشمند است.

وی ادامه داد:‌نیروی انتظامی در ایجاد آرامش و امنیت عمومی نقش موثری دارد و همه پیشرفت‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی نتیجه تعامل، هم‌افزایی و حضور هوشمندانه پلیس در صحنه است.

استاندار همدان یادآوری کرد: این استان پارسال در بسیاری از شاخص‌های اجتماعی شاهد بهبود چشمگیر بوده از جمله نرخ خودکشی منجر به فوت در استان ۳۴ درصد کاهش یافته، طلاق، قتل، سرقت و نزاع نیز روند کاهشی داشته و همدان رتبه نخست رضایت مردم از عملکرد دستگاه‌ها را بر اساس نظرسنجی ملی در کشور کسب کرده است.

ملانوری شمسی افزود: همچنین رشد ۶۳ درصدی اعتبارات عمرانی، جذب بیش از ۶۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال منابع و افزایش بی‌سابقه سرمایه‌گذاری خارجی نیز از آثار مثبت و موثر برقراری امنیت مطلوب در استان است.

وی خاطرنشان کرد: ۷۵ هزار میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان بابت خرید گندم پارسال پرداخت شده و هیچ بدهی معوقی وجود ندارد این یعنی اقتصاد و معیشت در سایه امنیت و هماهنگی دستگاه‌ها در حال شکوفایی است.

استاندار همدان گفت: خدمت به مردم بالاترین ارزش انسانی است بنابراین اجر واقعی عوامل انتظامی نزد خداوند محفوظ است چراکه این امنیت موجب افزایش امید اجتماعی و آرامش عمومی در استان همدان شده است.

ملانوری شمسی درباره شراط حاکم بر منطقه و تهدیدات خارجی نیز بیان کرد: اقتدار جمهوری اسلامی ایران و توانمندی نیروهای مسلح موجب شده دشمنان جرات هیچ‌گونه تجاوزی نداشته باشند.

وی افزود: این قدرت ملی باید روز به روز باید تقویت شود تا بتوان این سرزمین امن و الهی را برای نسل‌های آینده حفظ کرد.

