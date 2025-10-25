خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل انتقال خون لرستان؛

۳۳ هزار و ۳۶۶ واحد خون طی ۶ ماهه نخست امسال به بیماران در استان اهدا شده است

۳۳ هزار و ۳۶۶ واحد خون طی ۶ ماهه نخست امسال به بیماران در استان اهدا شده است
کد خبر : 1704649
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل انتقال خون لرستان گفت: ۳۳ هزار و ۳۶۶ واحد خون طی ۶ ماهه نخست امسال به بیماران در استان اهدا شده است.

به گزارش ایلنا، علی سوری روز شنبه سوم آبان ماه در جلسه بررسی وضعیت اهدای خون استان از رشد ۹.۸ درصدی مصرف خون و فرآورده‌های خونی طی هفت ماهه امسال خبر داد و گفت: از عموم مردم استان درخواست می‌‎شود برای تامین نیاز مستمر بیماران به پایگاه‌های اهدای خون مراجعه نمایند. 

وی با اشاره به افزایش مصرف در مراکز درمانی و بیمارستان‌های استان اظهار کرد: افزایش مصرف خون در استان به دلیل افزایش اعمال جراجی در بیمارستان‌ها و نیاز بیماران به تزریق خون بوده است. 

مدیرکل انتقال خون لرستان با تاکید بر اهمیت استمرار مشارکت مردم در اهدای خون تصریح کرد: همچنین با توجه به فرارسیدن فصل سرد و افزایش تصادفات رانندگی به دلیل شرایط نامساعد جاده ای، از مردم انتظار می‌رود همچنان یاریگر بیماران نیازمند به خون باشند و با حضور در مراکز اهدا، برای استمرار این کار خیرخواهانه پیش قدم شوند. 

وی ضمن اشاره به کاهش مراجعه جهت اهدای خون با شروع فصل سرما افزود: هرساله با سرد شدن هوا، کوتاه شدن طول روز و شیوع بیماری‌های فصلی آمار اهدای خون کاهش پیدا می‌کند در حالی که نیاز بیماران به خون و فرآورده‌های خونی همیشگی و مستمر است و به فصل خاصی محدود نمی‌شود. 

سوری با تاکید بر اهمیت کمک به بیماران نیازمند خون، خاطرنشان کرد: بیماران تالاسمی، سرطانی، مادران باردار پرخطر و مصدومان حوادث رانندگی نیازمند دریافت خون هستند و مشارکت اهداکنندگان در تامین این نیاز بسیار ارزشمند است. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ