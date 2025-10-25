۳۳ هزار و ۳۶۶ واحد خون طی ۶ ماهه نخست امسال به بیماران در استان اهدا شده است

به گزارش ایلنا، علی سوری روز شنبه سوم آبان ماه در جلسه بررسی وضعیت اهدای خون استان از رشد ۹.۸ درصدی مصرف خون و فرآورده‌های خونی طی هفت ماهه امسال خبر داد و گفت: از عموم مردم استان درخواست می‌‎شود برای تامین نیاز مستمر بیماران به پایگاه‌های اهدای خون مراجعه نمایند.

وی با اشاره به افزایش مصرف در مراکز درمانی و بیمارستان‌های استان اظهار کرد: افزایش مصرف خون در استان به دلیل افزایش اعمال جراجی در بیمارستان‌ها و نیاز بیماران به تزریق خون بوده است.

مدیرکل انتقال خون لرستان با تاکید بر اهمیت استمرار مشارکت مردم در اهدای خون تصریح کرد: همچنین با توجه به فرارسیدن فصل سرد و افزایش تصادفات رانندگی به دلیل شرایط نامساعد جاده ای، از مردم انتظار می‌رود همچنان یاریگر بیماران نیازمند به خون باشند و با حضور در مراکز اهدا، برای استمرار این کار خیرخواهانه پیش قدم شوند.

وی ضمن اشاره به کاهش مراجعه جهت اهدای خون با شروع فصل سرما افزود: هرساله با سرد شدن هوا، کوتاه شدن طول روز و شیوع بیماری‌های فصلی آمار اهدای خون کاهش پیدا می‌کند در حالی که نیاز بیماران به خون و فرآورده‌های خونی همیشگی و مستمر است و به فصل خاصی محدود نمی‌شود.

سوری با تاکید بر اهمیت کمک به بیماران نیازمند خون، خاطرنشان کرد: بیماران تالاسمی، سرطانی، مادران باردار پرخطر و مصدومان حوادث رانندگی نیازمند دریافت خون هستند و مشارکت اهداکنندگان در تامین این نیاز بسیار ارزشمند است.

