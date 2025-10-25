به گزارش ایلنا از رشت، مدیرعامل شرکت گاز گیلان گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان موظف هستند از ابتدای آبان ماه، دمای فضا‌های اداری و ساختمان‌های خود را حداکثر تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم کرده و در روز‌های تعطیل هم سامانه‌های گرمایشی ساختمان‌های خود را خاموش کنند.

مسعود برادران نصیری افزود: نظارت، مراقبت و پایش مستمر تاسیسات و تجهیزات گرمایشی و همچنین بررسی دمای محیطی ساختمان‌های ادارات با هدف حصول اطمینان از تثبیت دمای آسایش این مکان‌ها در دستور کار شرکت گاز گیلان قرار دارد تا در صورت رعایت نشدن این موارد از سوی ادارات و بی توجهی به تذکرات، جریان گاز آن‌ها قطع خواهد شد.

وی اضافه کرد: در صورت تکرار تخلف برای مرتبه دوم یا دفعات متوالی، جریان گاز آن اداره به مدت یک هفته قطع خواهد شد و برای اتصال دوباره جریان گاز این اداره، مدیر مربوطه باید تعهد کتبی ارائه کند.

مدیر عامل شرکت گاز گیلان، تشکیل تیم‌های پایش مجهز به تجهیزات اندازه گیری دما، آمادگی نیرو‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت بسیج برای همکاری در بازدید از ساختمان‌های دستگاه‌های مشمول را از دیگر برنامه‌های در دست اجرا عنوان کرد و گفت: روشن کردن وسایل گرمایشی، حداکثر یک ساعت قبل از آغاز ساعت اداری و خاموش کردن وسایل گرمایشی حداقل یک ساعت قبل از پایان وقت اداری، برای تمامی دستگاه‌های مشمول از دیگر موارد این مصوبه است.

مسعود برادران نصیری از آمادگی کامل شرکت گاز گیلان برای زمستان ۱۴۰۴ خبر داد و از عملکرد مدیران و مجموعه کارکنان همه دستگاه‌های اجرایی که با رعایت مصرف انرژی در شرایط سخت زمستان گذشته همکاری مطلوبی داشته‌اند قدردانی کرد.

انتهای پیام/