پنج فوتی و مصدوم در تصادف زنجیرهای محور شوش – اهواز
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم علوم پزشکی جندیشاپور اهواز از وقوع تصادف زنجیرهای با یک فوتی و ۴ مصدوم در محور شوش به اهواز خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی، امروز شنبه اظهار کرد: در پی وقوع یک تصادف زنجیرهای بین سه خودروی سواری پراید، تیبا و نیسان در محور شوش به اهواز (حدفاصل الهایی تا سید عباس)، مرکز ارتباطات اورژانس در ساعت ۰۶:۴۰ صبح امروز مورخ ۱۴۰۴/۸/۰۳ تماس اضطراری دریافت کرد.
وی افزود: با اعلام حادثه، بلافاصله سه دستگاه آمبولانس از پایگاههای اورژانس به محل اعزام شدند. در این سانحه، چهار نفر شامل سه آقا (در سنین ۳۷، ۳۸ و ۴۸ ساله) و یک خانم ۴۵ ساله دچار مصدومیت شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز گفت: متأسفانه یکی از آقایان، حدوداً ۴۵ ساله، در اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.
احمدی افزود: تیمهای امدادی ضمن انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را جهت ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل کردند. بررسی علت حادثه توسط مراجع ذیربط در دست انجام است.