افزایش آلاینده‌ها و غبار صبحگاهی در شهرهای خوزستان

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان پدیده غالب این هفته است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزه زاری امروز شنبه بیان کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی امروز با توجه به عبور موج ضعیفی از شمال استان، ابرناکی و افزایش ابر در مناطق شمالی و شرقی مورد انتظار است.

وی افزود: تا اواسط هفته، جوِ نسبتاً پایداری در اغلب نقاط استان حاکم است و پدیده غالب در این ایام غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان خواهد بود.

سبزه زاری گفت : طی روز دوشنبه روند کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

طی امروز و فردا وزش باد‌ها در مناطق جنوب شرقی و از روز دوشنبه تا چهارشنبه در مناطق جنوب غربی و غربی و مرکزی در برخی ساعات بعدازظهر بصورت متوسط خواهد بود.

در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۳۸.۸ و ایذه با دمای ۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

