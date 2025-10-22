ارائه ۲۲۷۰ مورد خدمات دهی و ۱۳ مورد کارهای اجرایی و عمرانی در بخش های مختلف در مجموعه آرامستان بندرعباس

به گزارش ایلنا از بندرعباس،امید کاردانی در این ارتباط اظهار کرد: با توجه به تاکید مهدی نوبانی شهردار بندرعباس و راهبرد اهداف مجموعه شهرداری بندرعباس مبنی بر ارائه خدمات رسانی شایسته و درخورشان شهروندان گرامی، این امر در مجموعه آرامستان با اولویت و توجه بیشتر در دستور کار قرار دارد.

کاردانی با توجه به ارائه خدمات در مجموعه آرامستان که با شرایط روحی خاص شهروندان روبرو بوده، افزود: با ارائه خدمات مطلوب و شایسته به خانواده های داغدیده و زائران اهل قبور برای افزایش سطح رضایتمندی و آسایش آنان با تلاش و همت کارکنان آرامستان دنبال می شود.

این مقام مسئول به اولین گام ارائه خدمات به شهروندان در مجموعه آرامستان اشاره کرد و گفت: نخستین مرحله برای خدمات رسانی به شهروندان مرکز اعزام حمل متوفی بوده که این مرکز بصورت ۲۴ ساعته با شماره تماس های ۰۹۱۷۶۱۶۰۷۶۷ و ۰۹۱۷۶۱۶۰۷۶۷ در حال فعالیت است.

وی ادامه داد: تعداد ۸۵۶ سرویس حمل متوفی در شش ماهه اول سال جاری در مرکز اعزام حمل متوفی صورت پذیرفته که از این تعداد ۳۴۰ سرویس شهری، ۳۸۰ سرویس خارج از شهر،۵۶ سرویس استانی،۶۷ سرویس مجهول‌الهویه و ۱۳ سرویس رایگان انجام شده است.

وی اظهار داشت: دیگر وظایف سازمان تغسیل و تدفین اموات با رعایت موازین شرعی و بهداشتی بوده که این خدمات هر روزه از ساعت ۸صبح لغایت ۱۵ ارائه می شود که در شش ماهه اول سال جاری تعداد ۱۰۳۱ نفر فوتی در مجموعه آرامستان به ثبت رسیده که از این تعداد ۳۴۴ تدفین بزرگسال،۳۹ تدفین نوزاد، یک تدفین نوجوان، یک عضو بدن،۳۳ تدفین مجهول‌الهویه و ۶۱۳ نفر بعد از مراحل تغسیل در آرامستان به خارج از شهر حمل شده اند.

وی یادآور شد: واحد تشریفات برای همراهی در برگزاری مراسم ترحیم در بهشت زهرا(س) ارائه پذیرش خدماتی چون سالن ریحانه النبی(س)،صندلی،میز و سیستم صوت داشته که در شش ماهه اول سال جاری تعداد ۱۹۵ نفر از این خدمات بهره مند شدند.

وی با تاکید بر اینکه کارهای اجرایی و عمرانی شامل ساخت آلاچیق، نصب و تعمیر سنگ در بهشت زهرا(س) بندرعباس توسط سازمان آرامستان و همچنین صدور مجوز برای اشخاص ثالث انجام می‌شود؛ افزود: در شش ماهه اول سال جاری تعداد ۱۸۱ نصب و تعمیر سنگ قبر و تعداد ۷ آلاچیق صورت گرفته است.

رئیس سازمان مدیریت آرامستان شهرداری بندرعباس به ۱۳ مورد کارهای اجرایی و عمرانی در بهشت زهرا(س) در راستای آسایش و رفاه حال شهروندان گرامی اشاره کرد و گفت: در شش ماهه اول سال جاری اجرای ساخت سالن معراج(سالن انتظار و اقامه نماز متوفی)، اضافه نمودن دوربین های مداربسته،نصب و راه اندازی چهاربرج نور در قطعات خانواده معظم شهدا ۲،دو غربی،۲۴ و ۳۰، متصل شدن گازشهری به مجموعه اداری با همکاری اداره گاز استان هرمزگان،نوسازی و تامین روشنایی محیط بهشت زهرا(س)، ارائه خدمات رایگان اعم از حمل،تغسیل،تدفین و همراهی در برگزاری مراسم خاکسپاری و ترحیم اموات حادثه اسکله شهید رجایی،اجرای زیرسازی و آسفالت ۳۳۷۰ مترمربع معابرخاکی ضلع شرقی، برگزاری دو جلسه آموزشی روانشناسی با موضوع مدیریت استرس های شغلی در محیط کار و شادمان زیستن ویژه کارکنان با حضور معصومه زینل پور روانشناس و مشاور خانواده، مخلوط ریزی قسمتی از قطعه ۲۷ جهت همسطح سازی،ساخت چهار سکو آب برداشت و آبسردکن در قطعات ۳۰،رزمندگان،یک غربی و بوستان حضرت رقیه(س)، بهسازی و نوسازی سرویس های بهداشتی در محیط آرامستان و رنگ آمیزی و خطاطی دیوارساختمان غسالخانه با موضوع معاد، سبک زندگی،انتظار فرج برای زیباسازی منظر و همچنین بهره مندی زائران اهل قبور از کلام معصومین علیهم السلام صورت گرفته است.

کاردانی در پایان گفت: تمام سعی و تلاش مجموعه آرامستان براین بوده که با ارائه خدمات هرچه شایسته تر و درخورشان شهروندان گرامی در راستای رفاه و آسایش شما گام مؤثری برداشته و باعث افزایش رضایتمندی زائران اهل قبور شده و از همشهریان تقاضا دارم برای رسیدن محیط و شرایط ایده آل در بهشت زهرا(س) با پیشنهادات و نظرات خود همراه سازمان مدیریت آرامستان شهرداری بندرعباس باشید.

