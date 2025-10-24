معاون وزیر جهاد کشاورزی در کازرون:
حمایت ویژه از عشایر و زنبورداران در دستور کار وزارت جهادکشاورزی است
معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با وجود کمبود نهادههای دامی، میزان نهاده اختصاصیافته به عشایر در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا، محمد ابراهیم حسننژاد در نشست شورای کشاورزی شهرستان های کازرون و کوهچنار اظهار کرد: در سال جاری هم خشکسالی رخ داد و هم به دلیل کاهش تولید داخلی، حدود سه میلیون تن جو کمتر از سال گذشته تولید شد.
به گفته وی؛ کمبود جو دو علت اصلی داشت؛ نخست مشکلات ارزی و دوم خشکسالی، اما با وجود این شرایط، عشایر در تأمین نهادهها جایگاه ویژهای داشتند.
حسن نژاد با اشاره به اینکه استان فارس بهدلیل شرایط خاص و جمعیت بالای عشایری، همواره در اولویت توزیع نهادهها، بهویژه جو، قرار دارد، اضافه کرد:علاوه بر تخصیص جو در سطح استانها برای عشایر و دامداران روستایی، سهمیه ویژهتری نیز به تعاونیهای عشایری اختصاص داده شده است.
معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات زنبورداران بیان کرد: یکی از مسائل مطرحشده، موضوع ارزش افزوده و معافیت مالیاتی است. در قانون مالیاتهای مستقیم، معافیتها بهصورت مصداقی ذکر شده و متأسفانه زنبورداران از جمله گروههایی هستند که در این قانون مستثنا نشدهاند.
حسن نژاد ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی با پیگیریهای متعدد و ارائه استفساریه بهدنبال اصلاح قانون است تا زنبورداران نیز همانند دیگر بخشهای کشاورزی از معافیتهای مالیاتی بهرهمند شوند.
به گفته وی؛ در این خصوص زنبورداران از مستحقترین گروههای بخش کشاورزی هستند که باید مورد حمایت قرار گیرند.
حسننژاد در خصوص بیمه زنبورداران نیز توضیح داد: اگرچه موضوع بیمه مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است، اما این وزارتخانه پیگیریهای لازم را انجام داده است. در سال ۱۳۹۰ دولت پرداخت ۱۷ درصد از سهم بیمه و زنبورداران پرداخت ۱۰ درصد را تقبل کردند، اما به دلیل محدودیت بودجه، تنها بخشی از زنبورداران تحت پوشش قرار گرفتند. از آن زمان تاکنون تلاش شده تا در بودجههای سالانه این موضوع لحاظ شود.
این مقام مسئول درباره تسهیلات بانکی زنبورداران نیز سخن گفت: از چهار سال گذشته پرداخت تسهیلات بانکی بهصورت استانی و در اختیار استانداران قرار گرفته است، اما در حال حاضر اعتبار مشخصی از محل تبصرههای بودجه برای زنبورداران وجود ندارد. با این حال این موضوع بهصورت جدی در حال پیگیری است.
حسن نژاد در خصوص وضعیت تأمین نهادههای دامی نیز گفت: در سالهای اخیر هیچگاه با کمبود نهاده مواجه نبودیم، اما در دو ماه گذشته بهدلیل مشکلات ارزی، تأمین نهادهها با کندی همراه شد.
وی تصریح کرد: با وجود همه مضایق ارزی، تأمین نهادهها در اولویت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و اخیراً نهادههای جدید تأیید و توزیع شده است. استان فارس بهدلیل جمعیت بالای دامی بیشترین سهم نهاده شامل جو، ذرت و سویا را دریافت کرده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تلاش های صورت گرفته،گفت: انتظار میرود در روزهای آینده وضعیت تأمین نهادهها به شرایط مطلوبتری بازگردد.