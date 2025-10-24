به گزارش ایلنا، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش محیط زیست فارس، از تهیه و ابلاغ یک دستورالعمل تخصصی برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی خبر داد.

لیلا جولایی، افزود: پس از رایزنی ها با اداره مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی فارس، این دستورالعمل تهیه و به تمامی ادارات جهاد کشاورزی شهرستان های استان ابلاغ شده است.

بر اساس این دستورالعمل، کشاورزان در مناطق همجوار با زیستگاه های حیات وحش، موظف به اجرای تمهیدات ایمنی ویژه شده اند. تغییر زمان برداشت محصول به ساعات روشنایی روز، استفاده از سیستم های روشنایی قوی روی ادوات کشاورزی، نصب تجهیزات هشدار دهنده صوتی، و همچنین پایش و گشت زنی در مزارع پیش از آغاز عملیات برداشت، از جمله مفاد این دستورالعمل است.

وی ضمن قدردانی از اقدام سریع واحد مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی فارس، تعامل و همکاری بین دستگاهی را عامل مهمی در حفظ گونه های حیات وحش دانست.

