خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حکم استاندار ایلام:

سرپرست معاونت برنامه ریزی فرمانداری ایوان منصوب شد

سرپرست معاونت برنامه ریزی فرمانداری ایوان منصوب شد
کد خبر : 1704318
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار ایلام در حکمی، معاونت برنامه ریزی فرمانداری ایوان را منصوب کرد.

به گزارش ایلنا از ایلام،  استاندار ایلام در حکمی، فاطمه نجفی  را به‌عنوان سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان ایوان منصوب کرد.

نجفی داری مدرک ارشد مهندسی عمران و از کارکنان رسمی وزارت کشور است که کارشناس مسئول عمران و برنامه‌ریزی فرمانداری ایوان، عضو هیئت تطبیق شهرستان، مسئول کمیته فناوری انتخابات (در تمام انتخابات برگزار شده در طول ۱۶ سال خدمت) و عضو شورای هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر ایوان و زرنه را در کارنامه خود دارد.

فاطمه نجفی عضو ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ