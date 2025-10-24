سرپرست معاونت برنامه ریزی فرمانداری ایوان منصوب شد

به گزارش ایلنا از ایلام، استاندار ایلام در حکمی، فاطمه نجفی را به‌عنوان سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان ایوان منصوب کرد.

نجفی داری مدرک ارشد مهندسی عمران و از کارکنان رسمی وزارت کشور است که کارشناس مسئول عمران و برنامه‌ریزی فرمانداری ایوان، عضو هیئت تطبیق شهرستان، مسئول کمیته فناوری انتخابات (در تمام انتخابات برگزار شده در طول ۱۶ سال خدمت) و عضو شورای هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر ایوان و زرنه را در کارنامه خود دارد.

فاطمه نجفی عضو ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان است.





