با حکم استاندار ایلام:
سرپرست معاونت برنامه ریزی فرمانداری ایوان منصوب شد
استاندار ایلام در حکمی، معاونت برنامه ریزی فرمانداری ایوان را منصوب کرد.
به گزارش ایلنا از ایلام، استاندار ایلام در حکمی، فاطمه نجفی را بهعنوان سرپرست معاونت برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان ایوان منصوب کرد.
نجفی داری مدرک ارشد مهندسی عمران و از کارکنان رسمی وزارت کشور است که کارشناس مسئول عمران و برنامهریزی فرمانداری ایوان، عضو هیئت تطبیق شهرستان، مسئول کمیته فناوری انتخابات (در تمام انتخابات برگزار شده در طول ۱۶ سال خدمت) و عضو شورای هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر ایوان و زرنه را در کارنامه خود دارد.
فاطمه نجفی عضو ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان است.