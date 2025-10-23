برگزاری نمایشگاه اکسپوی توانمندی های بانوان در قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، فاطمه غفوری رئیس کانون زنان بازرگان استان قزوین در نشست اعضای کانون زنان بازرگان استان قزوین که روز پنجشنبه در استانداری برگزار شد‌ گفت: در اجرای بند "ک" ماده ۵ قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سال ۹۵ تشکیل شد و اهداف بلندی چون بهبود فضای کسب و کار، ارتقای جایگاه کارآفرینی بانوان، حمایت و تشویق بانوان به فعالیت اقتصادی و کمک به تولید و تجاری سازی، فراهم کردن زمینه حمایت‌های علمی و تخصصی، پشتیبانی از فعالیت‌های نوآورانه وخلاقانه، ابتکارات، خلاقیت‌ها و ابداعات را دنبال می کند.

وی افزود: کانون زنان بازرگان به منظور افزایش نقش آفرینی بانوان در تحقق توسعه پایدار فعالیت خود را شبکه سازی کرده و افزایش دانش تخصصی و حرفه ای، توسعه کمی و کیفی فعالیت بانوان، حفظ و بهره مندی از این سرمایه عظیم انسانی با هدف ارتقای بهره وری و توان مدیریتی و ایفای نقش اقتصادی و اجتماعی بانوان استان در سطح ملی و بین المللی را در دستور کار داریم.

غفوری تصریح کرد: تاسیس و فعالیت در این کانون را مسئولیت اجتماعی خود و مزیت آن را هم افزایی بانوان کارآفرین و فعالان اقتصادی، مدیران دولتی و غیردولتی، بخش خصوصی و آکادمیک می دانیم.

وی گفت: این کانون ۵ کمیسیون دارد که شامل کمیسیون صنعت کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان، کشاورزی، صنایع تبدیلی، آب و محیط زیست، صنعت ساختمان، گردشگری و میراث فرهنگی و کمیسیون صنایع خلاق و دو کارگروه آموزش و پژوهش و HSE و بیمه است.

رئیس کانون زنان بازرگان استان قزوین یادآورشد: بانوان کارآفرینی داریم که در اقتصاد استان بسیار سهیم و تاثیرگذار هستند و همچنان امیدوارند با انرژی این کار ادامه یابد.

غفوری تصریح کرد: یک نگاه ویژه‌ای به توانمندی بانوان داریم تا با تمرکز کارها به نخبگان ارزش بیشتری بگذاریم و از این ظرفیت استفاده کنیم.

وی با اشاره به اقدامات بانوان در دوران کرونا اظهار داشت: در روزهایی که کرونا همه را در شوک و ترس فرو برده بود، کانون زنان بازرگان پیشقدم شد تا چالش اشتغال بانوان را حل کند و استانداری حمایت کرد تا بحران را سپری کنیم.

وی اضافه کرد: تولید در کارگاه‌ها و منازل بانوان محقق شد و اولین کمپینگ مدافعان سلامت در قزوین شکل گرفت و هنگامی که «بانک خون» دچار چالش شد توانستیم کمپین سفیران بانوان را تشکیل دهیم و وقتی تحصیل دانش آموزان دچار چالش شد کمپین خرید گوشی راه افتاد.

این فعال اقتصادی یادآور شد: روزی که سیل جنوب و غرب کشور را فرا گرفت و ما زکات علم و مال هم داشتیم و جمع اوری کمک‌ها شکل گرفت و حتی در روزهایی که دختران حمایت ورزشی نمی شدند حامی مالی شدیم و زمانی که هجمه بود که زن ایرانی در مجامع بین المللی محدود شده بود یک هیات بازرگانی از بانوان به کشورعمان رفت و ظرفیت های خود را نشان داد.

غفوری اظهار داشت: زمانی که بین نسل «زد» و نسل ما فاصله افتاد تصمیم گرفتیم نشست‌های گفتگو محور را برپا کنیم و وقتی ارتباط بین صنعت و دانشگاه نبود این ارتباط برقرار شد و تورهای فناوری و نمایشگاه فناوری برگزار کردیم و استارت آپ ها شکل گرفت.

این بازرگان عرصه اقتصادی تصریح کرد: در قزوین با یک ظرفیت و پتانسیل با قدمت روبرو هستیم و افراد توانمندی هستند که هر کدام از ویژگی و ظرفیت بالایی برخوردارند که می توانند به توسعه استان کمک کنند.

غفوری اضافه کرد: کانون زنان بازرگان استان قزوین در سال ۹۵ تشکیل شد و به عنوان یک نهاد غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت خود را آغاز کرده و در سومین دوره این فعالیت هستیم و شناسایی دغدغه ها و مشکلات و ارائه راهکار برای حل آنها و معرفی کارآفرینان را دنبال می کنیم.

وی اظهار داشت: شیوه نامه و آیین نامه اجرایی و برنامه کوتاه مدت و بلند مدت داریم و برای مناسب سازی خوشنویسی و رونمایی از المان‌های شهری را در گردهمایی شهرداران پیشنهاد داده ایم و آمادگی داریم تجهیزات پارک‌های شهری را مناسب سازی کنیم و برای معلولان و تجربه زیست معلول و غیرمعلول مهیا شود.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: گاهی یک معلول هنوز لذت یک تاب سواری را تحربه نکرده باشد و ما وظیفه داریم با مناسب سازی فضاهای شهری این مطالبه را پاسخگو باشیم.

وی تصریح کرد: بایستی شتاب دهی تولیدات بانوان را رقم بزنیم و از پورتال های رو در رو استفاده کنیم و بودجه و اعتبارات مناسب تامین شود تا بتوانیم در ایجا فضای مناسب برای خانه خلاق و برندسازی و هویت سازی اقدام کنیم.

غفوری اظهارداشت: از بانوان توانمند بایستی در هیات های اندیشه ورز و تصمیم سازی استفاده بیشتری شود.

این فعال اقتصادی در ادامه گفت: پیشنهاد برگزاری نمایشگاه اکسپوی بانوان را ارائه کرده ایم وامیدواریم در شورای گفتگو تصویب شود تا بتوانیم در یکرویداد ملی توانمندی و ظرفیت بانوان در عرصه های مختلف را به تصویر بکشیم.

در ادامه بانوان دیدگاه‌ها، پیشنهادات و مطالبات خود را مطرح کردند.

در این نشست هدیه‌ای برسم یادبود از سوی زنان هنرمند به استاندار قزوین اهدا شد.

در این نشست محمدرضا صفی خانی معاون اقتصادی استانداری، طاهرخانی مدیرکل امور هماهنگی اقتصادی استانداری و مریم بیدخام مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین نیز حضور داشتند.