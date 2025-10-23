تالاب گاوخونی، قربانی سوءمدیریت منابع و تغییر اقلیم

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، در نخستین کنفرانس تازه‌های علمی آلاینده‌های زیست‌محیطی و تأثیرات آن بر سلامت جامعه که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، داریوش گل‌علیزاده با اشاره به حساسیت‌های جامعه علمی و فعالان محیط‌زیست گفت: این دغدغه‌ها مانع عادی‌سازی آلودگی هوا می‌شود و به تصمیم‌گیران یادآوری می‌کند که بحران زیست‌محیطی اصفهان باید از مرز هشدار گذشته تلقی شود.

افزایش نگران‌کننده مرگ‌ومیر منتسب به آلودگی هوا

گل‌علیزاده با ارائه آماری تکان‌دهنده اظهار کرد: مرگ‌ومیر منتسب به آلودگی هوا در اصفهان از ۱٬۸۵۶ مورد در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۲٬۰۶۶ مورد در سال ۱۴۰۳ رسیده است که خسارتی اقتصادی بالغ بر ۸۱۰ میلیون دلار را به بار آورده است.

به گفته وی، تنها ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون عامل این آمار بوده‌اند. طبق مطالعات بانک جهانی، مرگ‌های سالانه مرتبط با آلودگی هوا در ایران بین ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود؛ رقمی معادل ۸ میلیارد دلار خسارت به اقتصاد ملی.

تمرکز صنایع و مصرف بی‌رویه انرژی؛ دو عامل ریشه‌ای بحران

مدیرکل محیط‌زیست اصفهان ضمن اشاره به تراکم شدید صنایع در منطقه مرکزی استان گفت: «۷۷ درصد صنایع اصفهان در محدوده‌ای کمتر از ۸ درصد خاک استان مستقر شده‌اند». وی افزود: با توجه به اینکه ۹۴ درصد انرژی کشور از سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود، حتی در صورت رعایت استانداردها، اثرات تجمعی آلاینده‌ها موجب تداوم وضعیت بحرانی کیفیت هوا خواهد بود.

گل‌علیزاده با اشاره به شرایط جوی استان ادامه داد: کاهش سرعت باد در نیمه دوم سال به ۰.۸ متر بر ثانیه، تهویه طبیعی هوا را مختل کرده و انباشت آلاینده‌ها را در سطح شهر تشدید کرده است.

وی فرونشست زمین را “بحرانی برگشت‌ناپذیر” دانست و تأکید کرد: اگرچه آلودگی هوا قابل کنترل است، اما فرونشست زمین خسارتی جبران‌ناپذیر بر پیکره سرزمین برجای می‌گذارد و باید در سطح ملی به آن پرداخته شود.

گاوخونی؛ آیینه‌ی شکست در مدیریت آب

گل‌علیزاده با ابراز نگرانی از تداوم خشکسالی و ضعف مدیریت در حوزه منابع آب گفت: «تالاب گاوخونی که باید نشانه تعادل هیدرولوژیکی سرزمین باشد، امروز به نماد سوءمدیریت تبدیل شده است.»

وی اعلام کرد: هم‌اکنون ۶.۶ میلیون هکتار کانون بحرانی گردوغبار در کشور و بیش از ۱.۲ میلیون هکتار در اصفهان شناسایی شده که بخشی از آن ناشی از پنج سال خشکسالی مداوم و بخشی نتیجه سیاست‌های نادرست مدیریتی است.

فرهنگ مصرف آب و بحران باور عمومی

مدیرکل محیط‌زیست در انتقاد از رفتارهای نادرست مصرفی گفت: «در بسیاری از منازل و مراکز اقامتی اصفهان هنوز مصرف بی‌رویه آب ادامه دارد؛ این یعنی بحران هنوز به باور عمومی نرسیده است.»

وی از همکاری با وزارت گردشگری برای ترویج فرهنگ صرفه‌جویی خبر داد و افزود: استان اصفهان در وضعیت فوق‌ویژه قرار دارد و نیازمند تغییر جدی الگوی مصرف است.

حرکت به سوی حمل‌ونقل پاک؛ گامی عملی برای کاهش آلودگی هوا

گل‌علیزاده در پایان به اقدامات اجرایی در حوزه هوا اشاره کرد: طرح برقی‌سازی خودروهای سرویس کارکنان صنایع و پالایشگاه‌ها در قالب توافق سه‌جانبه میان شهرداری و صنایع در حال اجرا است؛ اسقاط خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده آغاز شده و سند کاهش آلودگی هوای شهر اصفهان نیز آماده است.

وی هشدار داد: دستگاه‌هایی که از اجرای وظایف خود سرباز زنند، به دادستانی معرفی خواهند شد زیرا سلامت مردم خط قرمز ماست.

انتهای پیام/