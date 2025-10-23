خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور مطرح کرد:

اجرای طرح ملی نهضت توسعه عدالت آموزشی با هدف ارتقاء زیرساخت‌های آموزشی

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به جزئیات طرح ملی نهضت توسعه عدالت آموزشی اشاره کرده و گفت: این طرح با هدف ارتقاء زیرساخت‌های آموزشی و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای در دسترسی به امکانات تحصیلی در دست اجرا است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمیدرضا خان‌محمدی در مراسم بهره‌برداری از مدرسه خیرساز طاهره بصیری، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مقرر شده است تمامی پروژه‌های این نهضت تا مهر ماه سال 1405 تکمیل و تحویل دانش‌آموزان شود.

وی ادامه داد: مشارکت‌های مردمی در پیشبرد طرح ملی نهضت توسعه عدالت آموزشی قابل تقدیر است. 61 درصد از پروژه‌های به اتمام رسیده در این حوزه با مشارکت مستقیم خیرین، نهادهای عمومی و بنگاه‌های اقتصادی اجرا شده است.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اظهار داشت: استان‌های نیازمند از جمله سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان و آذربایجان غربی در کانون توجه قرار دارند. به طوری که حدود نیمی از پروژه‌های کشور در این مناطق متمرکز شده‌اند.

خان‌محمدی تصریح کرد: 7700 پروژه عمرانی و تجهیزاتی در قالب طرح ملی «نهضت توسعه عدالت آموزشی» در سراسر کشور تعریف و اجرایی شده است. از مجموع 7700 پروژه تعریف شده در قالب این نهضت، تاکنون 2400 پروژه تا آغاز سال تحصیلی جاری به بهره‌برداری رسیده است.

وی همچنین از راه‌اندازی سامانه پایش پیشرفت پروژه‌ها خبر داد و بیان داشت: تداوم مشارکت‌های مردمی و همکاری نهادهای دولتی برای تحقق کامل اهداف این نهضت و تأمین فضاهای آموزشی ایمن و استاندارد در سراسر کشور ضروری است.

