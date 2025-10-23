به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی، افزود: طرح «جی‌نف و ژئوکد» بستر جدیدی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، گردش مالی و برنامه‌ریزی دقیق در مناطق شهری و روستایی استان را فراهم می‌کند و باید با جدیت از سوی دستگاه‌های اجرایی پیگیری شود. اجرای این طرح می‌تواند نقش مؤثری در تصمیم‌سازی، تخصیص هدفمند منابع و ارتقاء بهره‌وری ایفا کند.

وی بر ضرورت هماهنگی و همراهی تمامی دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بانک‌ها در اجرای طرح‌هایی از این دست تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بانک‌ها در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، به ویژه طرح «جی‌نف و ژئوکد»، زمینه‌ساز جهشی بزرگ در مدیریت شهری، افزایش شفافیت اقتصادی و همچنین توسعه و رشد متوازن در سطح استان مرکزی خواهد بود.

استاندار مرکزی اظهار داشت: پژوهش از اهمیت بالایی برخوردار بوده و جهت‌دهی منابع و اعتبارات پژوهشی بسیار حائز اهمیت است. پژوهش‌های این استان باید به سمت کاربردی‌سازی و حل مسائل بومی هدایت شود و از ظرفیت‌های بخش خصوصی و پژوهشگران در این مسیر بهره گرفته شود. جلسات شورای پژوهش باید به صورت مستمر برگزار شود تا پژوهش‌ها در مسیر حل مسائل استان و توسعه کاربردی علم هدایت شوند.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: بیش از 70 واحد دانشگاهی در استان مرکزی فعالیت دارند و بخش قابل توجهی از آنها دارای تحصیلات تکمیلی هستند. بنابراین لازم است ظرفیت علمی و پژوهشی استان در قالب طرح‌های کاربردی و مسئله‌محور مورد بهره‌برداری قرار گیرد. ارتباطات و اقدامات پژوهشی و آموزشی مشترک دانشگاه‌های استان باید افزایش یابد. همچنین حل مسائل استان باید در دستور کار دانشگاه‌های این استان قرار گیرد.

وی بیان داشت: تقدیر از پژوهشگران در هفته پژوهش، حداقل قدردانی از این قشر است. در انتخاب پژوهشگران برتر استان، باید علاوه بر شاخص‌های علمی، میزان تأثیر فعالیت پژوهشی بر رفع نیازهای استانی نیز مورد توجه قرار گیرد. ممکن است مقاله‌ای در سطح بین‌المللی منتشر شده باشد، اما اگر پژوهشگری توانسته پژوهش خود را در خدمت حل مشکلات استان قرار دهد، شایسته‌تر است که مورد تقدیر ویژه قرار گیرد.

استاندار مرکزی در این رابطه تأکید کرد: پژوهشگران برجسته این استان در هر نقطه از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی باید مورد شناسایی و قدردانی قرار گیرند. لازم است شورای پژوهش استان مرکزی ضمن برنامه‌ریزی دقیق برای هفته پژوهش، در شناسایی افراد شاخص از سراسر این استان به ویژه شهرستان‌ها اقدام کند تا از ظرفیت‌های علمی تمامی مناطق استان به طور عادلانه استفاده شود.

زندیه‌وکیلی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی در جذب منابع تبصره 18، ابراز داشت: برخی دستگاه‌های اجرایی عملکرد مطلوبی در معرفی طرح‌ها و جذب اعتبارات نداشته‌اند که باید دلیل آن مشخص و کارشناسی شود. فرصت موجود برای جذب حداکثری منابع محدود است و لازم است مدیران دستگاه‌های اجرایی با اهتمام ویژه، پیگیری مستمر و تعامل با بانک‌ها نسبت به جذب کامل اعتبارات اقدام کنند.

وی به گزارش شورای هماهنگی بانک‌های استان مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات مصوب اشاره داشته و در این خصوص اضافه کرد: بانک‌هایی که در پرداخت تسهیلات مصوب عملکرد ضعیف یا صفر دارند، این موضوع در ارزیابی عملکرد نهایی آنان لحاظ خواهد شد. انتظار می‌رود بانک‌های این استان در پرداخت تسهیلات طرح‌های مصوب همکاری مؤثرتری داشته باشند تا عملکرد مطلوبی در این حوزه داشته باشیم.

استاندار مرکزی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع خانه مطبوعات این استان اشاره کرده و در این رابطه گفت: نبود خانه مطبوعات در استان به عنوان یکی از خلاءهای اساسی در عرصه رسانه‌ای استان مرکزی محسوب می‌شود. در این راستا باید این نهاد صنفی با فوریت تشکیل شود تا امور خبرنگاران و ساماندهی فعالیت رسانه‌ای استان به شکلی منظم و قانونی در چارچوب این خانه صورت گیرد.

اجرای پروژه ملی جی‌نف در نقاط شهری و روستایی استان مرکزی

مدیرکل پست استان مرکزی نیز در این جلسه در خصوص پایگاه ملی نشان مکان‌محور (جی‌نف)، گفت: تاکنون اجرای پروژه ملی جی‌نف برای 89 درصد نقاط شهری و 55 درصد نقاط روستایی صورت گرفته و استان مرکزی در راستای اجرای این طرح، رتبه سوم کشور را دارد. سال گذشته این اداره در کیفیت ارائه خدمات رتبه اول کشور را داشت و بیش از 5 میلیون مرسوله در استان جابجا شد.

حسن زارعی افزود: تهیه و استانداردسازی تمامی نقشه‌های روستایی، بهنگام‌سازی و ژئوکدینگ 89 درصد از نقاط شهری و 55 درصد از نقاط روستایی، تهیه و تولید 18 لایه معبر شهری و 208 لایه معبر روستایی و تولید لایه محدوده و حریم 19 شهر و 448 روستا نیز انجام شده است. صندوق‌های پستی هوشمند برای نخستین‌بار در استان مرکزی نصب شده که یک توفیق بزرگ است.

وی به اقدامات انجام شده در حوزه نصب پلاک‌های هوشمند و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری در این حوزه اشاره کرده و ادامه داد: همکاری پست استان مرکزی با شهرداری‌ها در راستای نصب کامل پلاک‌های هوشمند در شهرهای مأمونیه، میلاجرد، تلخاب و آوه و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با بخشداران و دهیاری‌های کل استان جهت نصب پلاک هوشمند روستایی صورت گرفته است.

