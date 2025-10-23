خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با دستور رییس جمهور صورت گرفت؛

افتتاح بیمارستان ۲۰۷تختخوابی شهرستان نقده

افتتاح بیمارستان ۲۰۷تختخوابی شهرستان نقده
کد خبر : 1704159
لینک کوتاه کپی شد.

بیمارستان ۲۰۷ تختخوابی شهرستان نقده در سفر رییس جمهوری به آذربایجان غربی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیین افتتاح بیمارستان ۲۰۷ تختخوابی شهرستان نقده به صورت ویدئو کنفرانس و با دستور مسعود پزشکیان رییس جمهور ایران اسلامی مورد بهره‌برداری قرار گفت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در آیین افتتاح بیمارستان ۲۰۷ تختخوابی شهرستان نقده گفت: روند احداث این بیمارستان از سال ۱۳۹۷ شروع شده بود تا در کنار بیمارستان امام خمینی (ره) به مردم شهرهای نقده و محمدیار خدمات پزشکی ارایه دهد.

محمدامین ولی‌زاد افزود: این بیمارستان جدید در پنج طبقه و با مساحت بیش از چهار هزار مترمربع احداث شده است که با بهره برداری از آن سرانه تخت بیمارستانی در این شهرستان به ۲.۵ تخت برای هر یک هزار نفر است که از میانگین استانی بالاتر است.

وی اضافه کرد: بیمارستان جدید دارای تمامی تختصص های مورد نیاز است و بیماران شهرستان های اشنویه و پیرانشهر هم امکان استفاده از آن را دارند؛‌ همچنین با توجه به نزدیکی این منطقه به مرز، می‌توان از این بیمارستان برای توسعه توریسم درمانی نیز بهره مند شد.

وی افزود: طبق سرشماری و ثبت‌نام در سامانه سیب ۲ شهر نقده و محمدیار در مجموع دارای ۱۲۸ هزار و ۱۹۵ نفر جمعیت است که از این تعداد ۳۸ هزار نفر در مناطق روستایی این شهرستان ساکن هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ