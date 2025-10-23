افتتاح بیمارستان ۲۰۷تختخوابی شهرستان نقده

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیین افتتاح بیمارستان ۲۰۷ تختخوابی شهرستان نقده به صورت ویدئو کنفرانس و با دستور مسعود پزشکیان رییس جمهور ایران اسلامی مورد بهره‌برداری قرار گفت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در آیین افتتاح بیمارستان ۲۰۷ تختخوابی شهرستان نقده گفت: روند احداث این بیمارستان از سال ۱۳۹۷ شروع شده بود تا در کنار بیمارستان امام خمینی (ره) به مردم شهرهای نقده و محمدیار خدمات پزشکی ارایه دهد.

محمدامین ولی‌زاد افزود: این بیمارستان جدید در پنج طبقه و با مساحت بیش از چهار هزار مترمربع احداث شده است که با بهره برداری از آن سرانه تخت بیمارستانی در این شهرستان به ۲.۵ تخت برای هر یک هزار نفر است که از میانگین استانی بالاتر است.

وی اضافه کرد: بیمارستان جدید دارای تمامی تختصص های مورد نیاز است و بیماران شهرستان های اشنویه و پیرانشهر هم امکان استفاده از آن را دارند؛‌ همچنین با توجه به نزدیکی این منطقه به مرز، می‌توان از این بیمارستان برای توسعه توریسم درمانی نیز بهره مند شد.

وی افزود: طبق سرشماری و ثبت‌نام در سامانه سیب ۲ شهر نقده و محمدیار در مجموع دارای ۱۲۸ هزار و ۱۹۵ نفر جمعیت است که از این تعداد ۳۸ هزار نفر در مناطق روستایی این شهرستان ساکن هستند.

