۴۰۰۰ دستگاه کشنده در پشت مرزهای آذربایجان غربی متروکه شدهاند
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه از متروکه شدن ۴هزار دستگاه کشنده در پشت مرزهای استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قاسم کریمی در نشست فعالان اقتصادی استان با رییسجمهور با اشاره به وجود ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک آذربایجانغربی با سه کشور و قرار گرفتن این استان در مسیر کریدورهای مهم بینالمللی، اعلام کرد که استان توانایی تبدیل شدن به هاب لجستیکی کشور را دارد، اما با وجود ۵۲ مرکز لجستیکی فعال در کشور، تنها دو مرکز بسیار ضعیف در این استان مستقر شده است.
کریمی، با بیان اینکه توسعه تجارت خارجی آذربایجانغربی با مشکلات جدی مواجه است، افزود:متروکه شدن چهار هزار دستگاه کشنده در پشت مرزها، معطلی کامیونها در مرزهای مشترک با ترکیه و عراق به دلیل ضعف زیرساختها و تجهیزات، و همچنین مالیاتهای سنگین که فعالان تجاری را زمینگیر کرده، از مهمترین چالشها هستند.
وی خطاب به رییسجمهور گفت:برداشتن تحریمهای داخلی با شما و دور زدن تحریمهای خارجی با ما؛ قول میدهیم تمام تلاشها برای توسعه اقتصادی کشور به کار گرفته شود.