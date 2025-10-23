خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۴۰۰۰ دستگاه کشنده در پشت مرزهای آذربایجان غربی متروکه شده‌اند

۴۰۰۰ دستگاه کشنده در پشت مرزهای آذربایجان غربی متروکه شده‌اند
کد خبر : 1704156
لینک کوتاه کپی شد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه از متروکه شدن ۴هزار دستگاه کشنده در پشت مرزهای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قاسم کریمی در نشست فعالان اقتصادی استان با رییس‌جمهور با اشاره به وجود ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک آذربایجان‌غربی با سه کشور و قرار گرفتن این استان در مسیر کریدورهای مهم بین‌المللی، اعلام کرد که استان توانایی تبدیل شدن به هاب لجستیکی کشور را دارد، اما با وجود ۵۲ مرکز لجستیکی فعال در کشور، تنها دو مرکز بسیار ضعیف در این استان مستقر شده است.

کریمی، با بیان اینکه توسعه تجارت خارجی آذربایجان‌غربی با مشکلات جدی مواجه است، افزود:متروکه شدن چهار هزار دستگاه کشنده در پشت مرزها، معطلی کامیون‌ها در مرزهای مشترک با ترکیه و عراق به دلیل ضعف زیرساخت‌ها و تجهیزات، و همچنین مالیات‌های سنگین که فعالان تجاری را زمین‌گیر کرده، از مهم‌ترین چالش‌ها هستند.

وی خطاب به رییس‌جمهور گفت:برداشتن تحریم‌های داخلی با شما و دور زدن تحریم‌های خارجی با ما؛ قول می‌دهیم تمام تلاش‌ها برای توسعه اقتصادی کشور به کار گرفته شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ