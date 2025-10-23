خبرگزاری کار ایران
با حضور مدیرکل ورزش و جوانان ایلام:

زمین چمن مصنوعی روستای مهتابی دره‌شهر افتتاح شد

زمین چمن مصنوعی روستای مهتابی دره‌شهر افتتاح شد
کد خبر : 1704155
با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی و ایجاد شور و نشاط در میان جوانان روستایی، زمین چمن مصنوعی روستای مهتابی شهرستان دره‌شهر با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام، فرماندار و جمعی از مسئولان محلی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، شهاب شهبازی گفت: اداره‌کل ورزش و جوانان استان ایلام در راستای سیاست‌های وزارت ورزش، توسعه فضاهای ورزشی در روستاها و مناطق محروم را با جدیت دنبال می‌کند تا همه جوانان استان از امکانات مناسب برخوردار شوند.

وی گفت: احداث   زمین‌های چمن مصنوعی در روستاها نقش مهمی در شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی، افزایش نشاط اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در میان نوجوانان دارد.

گفتنی است با بهره‌برداری از این زمین چمن مصنوعی، جوانان و نوجوانان روستای مهتابی و روستاهای همجوار از امکانات مناسب ورزشی برخوردار خواهند شد.

