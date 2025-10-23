دادستان مرکز قزوین:
هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اموال جدید در پرونده رضایت خودرو شناسایی شد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از صدور کیفرخواست برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی به مبلغ یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، علی اصغر عسگری در این باره اظهارداشت: در ادامه رسیدگیهای قضایی به پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین و در پی تشکیل پروندهای مستقل با موضوع پولشویی در شعبه دهم دادسرای مرکز استان، برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی به مبلغ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کیفرخواست صادر شده است.
عسگری افزود: از این تعداد، برای سه نفر علاوه بر اتهام پولشویی، اتهام اخلال در نظام اقتصادی و برای چهار نفر نیز اتهام کلاهبرداری شبکهای مطرح شده است.
وی یادآورشد: این مبلغ که با استفاده از ظرفیتهای قانونی شناسایی و توقیف شده، به عنوان یک منبع مالی جدید در نظر گرفته شده که در صورت صدور و قطعیت حکم در دادگاه، برای پرداخت مطالبات شاکیان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به کارکرد حکم پرونده اصلی با ۲۸ هزار شاکی بیان کرد: این حکم مبنای تشکیل پرونده جدید برای پیگیری حقوق قانونی شاکیان و برخورد با متهمان پرونده پولشویی در شعبه دهم بازپرسی قرار گرفته است.
وی افزود: با توجه به هماهنگیهای به عمل آمده، جلسات دادگاه برای رسیدگی به این اتهامات در آیندهای بسیار نزدیک برگزار خواهد شد.
عسگری تأکید کرد: پرونده به منظور شناسایی سایر اموال مخفی شده کماکان در شعبه دهم بازپرسی مفتوح و در جریان است و به محض حصول نتایج جدید، کیفرخواست تکمیلی صادر و به دادگاه ارسال خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خاطر نشان کرد: این اطمینان را به کلیه شکات میدهم که به صورت مستمر، مجدانه و با استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی در پی احقاق حقوق آنان باشم.