خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دادستان مرکز قزوین:

هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اموال جدید در پرونده رضایت خودرو شناسایی شد

هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اموال جدید در پرونده رضایت خودرو شناسایی شد
کد خبر : 1704146
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از صدور کیفرخواست برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی به مبلغ یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، علی اصغر عسگری در این باره اظهارداشت: در ادامه رسیدگی‌های قضایی به پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین و در پی تشکیل پرونده‌ای مستقل با موضوع پولشویی در شعبه دهم دادسرای مرکز استان، برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی به مبلغ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کیفرخواست صادر شده است.

عسگری افزود: از این تعداد، برای سه نفر علاوه بر اتهام پولشویی، اتهام اخلال در نظام اقتصادی و برای چهار نفر نیز اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای مطرح شده است.

وی یادآورشد: این مبلغ که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شناسایی و توقیف شده، به عنوان یک منبع مالی جدید در نظر گرفته شده که در صورت صدور و قطعیت حکم در دادگاه، برای پرداخت مطالبات شاکیان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به کارکرد حکم پرونده اصلی با ۲۸ هزار شاکی بیان کرد: این حکم مبنای تشکیل پرونده جدید برای پیگیری حقوق قانونی شاکیان و برخورد با متهمان پرونده پولشویی در شعبه دهم بازپرسی قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده، جلسات دادگاه برای رسیدگی به این اتهامات در آینده‌ای بسیار نزدیک برگزار خواهد شد.

عسگری تأکید کرد: پرونده به منظور شناسایی سایر اموال مخفی شده کماکان در شعبه دهم بازپرسی مفتوح و در جریان است و به محض حصول نتایج جدید، کیفرخواست تکمیلی صادر و به دادگاه ارسال خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خاطر نشان کرد: این اطمینان را به کلیه شکات می‌دهم که به صورت مستمر، مجدانه و با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی در پی احقاق حقوق  آنان باشم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ