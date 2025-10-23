فردا انجام میشود؛
تیم فوتبال شمس آذر قزوین به مصاف فولاد خوزستان میرود
تیم فوتبال شمس آذر قزوین در هفته هشتیم لیگ برتر فردا جمعه دوم آبان ماه به مصاف فولاد خوزستان می رود.
به گزارش ایلنا در قزوین، در ادامه رقابتهای لیگ برتر فوتبال و در هفته هشتم، تیم شمسآذر قزوین فردا جمعه دوم آبان ماه میهمان فولاد خوزستان است.
این رقابت از ساعت ۱۹ در ورزشگاه اهواز برگزار میشود.
شاگردان وحید رضایی در دو بازی قبل خود سه امتیاز بازی را به حریف واگذار کرده اند و هم اکنون در قعر جدول امتیازات قرار دارند.
پیروزی در این بازی میتواند به مثابه جاری شدن خون تازه در رگهای تیم محبوب و جنگنده قزوین باشد.
