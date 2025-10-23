به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی خمسه در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در تحقیقاتی از فعالیت یک نفر در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر در شهر قزوین مطلع شدند.

وی با اشاره به اینکه دستگیری این توزیع کننده مواد مخدر در راستای رسیدگی به مطالبات مردمی در دستور کار قرار گرفت افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی مخفیگاه متهم مورد نظر را شناسایی و به محل مورد نظر اعزام شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه این متهم 250 گرم تریاک و 90 گرم سوخته کشف و متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ خمسه در پایان ضمن هشدار به سوداگران مرگ مبنی بر برخورد قاطع پلیس با آنها و با قدردانی از مشارکت و همکاری خوب شهروندان با پلیس، بر استمرار طرح پاک سازی مناطق آلوده در سال جاری تأکید کرد و از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه تهیه و توزیع و فروش موادمخدر مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند.

