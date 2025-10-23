یک مقام مسئول خبر داد :
پیشرفت فیزیکی ۵۱ درصدی سد مخملکوه خرمآباد
فرماندار شهرستان خرمآباد گفت: پروژه سد مخزنی مخملکوه فعال است و بدنه آن ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گزارش ایلنا، نورالدین درمنان روز پنجشنبه یکم آبان ماه در جریان بازدید از سد مخزنی مخملکوه، بیان کرد: این سد یکی از پروژههای حائز اهمیت در سند توسعه راهبردی لرستان محسوب میشود.
وی ادامه داد: به دلیل اهمیت موضوع به طور مستمر از این پروژه پیشران بازدید داریم، تا هم در جریان روند پیشرفت فیزیکی آن قرار بگیریم و هم به مردم آخرین وضعیت را اطلاعرسانی کنیم.
فرماندار شهرستان خرمآباد گفت: اکنون این پروژه فعال است و بدنه آن ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد؛ براساس صحبتهایی که شد امیدواریم درسال آینده آماده آبگیری شود.
درمنان در خصوص شبکه انتقال آب این سد به تصفیهخانه شهرستان خرمآباد، اظهار کرد: تامین آب شرب پایدار یکی از اولویتهای ما برای مردم شهرستان است و امیدواریم که با شتاب بیشتری این پروژه نهایی شود و پس از سالهای سال مردم خرمآباد از آب شرب پایدار بهرهمند شوند.
وی خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۸۲ با هدف اصلی تأمین ۵۵ میلیون متر مکعب آب شرب پایدار برای شهر خرمآباد آغاز شده است که با اجرای کامل سامانههای ورودی و خروجی سد و تونلهای انتقال، آب شرب شهر خرمآباد به صورت ثقلی و پایدار تامین خواهد شد و هزینههای سنگین پمپاژ و نگهداری حذف میشود.