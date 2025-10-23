خبرگزاری کار ایران
معاون اول قوه قضائیه در گرگان:

دادستان‌ها باید در راستای رفع اختلال اقتصادی جامعه و معیشت مردم اقدام کنند

معاون اول قوه قضائیه گفت: دادستان‌ها باید در راستای رفع اختلال اقتصادی جامعه و معیشت مردم اقدام کنند و باید شاخص‌های ارزیابی مدیران قضایی بر اساس میزان رضایت مندی مردم تنظیم شود.

به گزارش  ایلنای گلستان، حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در همایش دادستان‌های مراکز استان‌ها درگرگان گفت: مسئولیت سازمانی ما این است که اگر قرار است عدالت اجتماعی برقرار شود باید نابرابری، ظلم، تبعیض، نا عدالتی و شکاف‌های اجتماعی از بین برود. 

وی با تاکید بر اینکه دادستان‌ها باید نابرابری‌ها و تبعیض‌ها را از بین ببرند، ادامه داد: برای ارزیابی عملکرد دادستان‌ها در سراسر کشور باید ببینیم چگونه مبارزه کرده است و تبعیض‌ها، نا عدالتی‌ها، ظلم‌ها، نابرابری‌ها و شکاف‌های اجتماعی را از بین برده است؟ 

حجت الاسلام خلیلی با بیان اینکه ملاک ارزیابی دستگاه قضایی، رضایت مردم است، ادامه داد: کار ویژه‌ای که در قوه قضاییه صورت گرفته است؛ ایجاد سامانه حساسیت‌سنجی برای ثبت گزارشات و مطالبات مطابق با ذائقه مردم است که بر اساس فراوانی مطالبات و خواست‌ها، اولوبت‌بندی و در راستای تحقق آن اقدام خواهد شد. 

او افزود: دادستان‌ها باید حساسیت‌های جامعه را بسنجند؛ طبقه‌بندی و اولویت‌بندی کنند و بر اساس آن برنامه ریزی کنند تا رضایت مندی مردم حاصل شود. 

حجت الاسلام خلیلی گفت: باید شاخص‌های ارزیابی مدیران قضایی بر اساس میزان رضایت مندی مردم تنظیم شود چرا که امروز پایه‌های قدرت نظام بر اساس حضور و نقش آفرینی مردم است. معاون اول قوه قضائیه درگرگان: دادستان‌ها باید در راستای رفع اختلال اقتصادی جامعه و معیشت مردم اقدام کنند

معاون اول قوه قضائیه گفت: دادستان‌ها باید در راستای رفع اختلال اقتصادی جامعه و معیشت مردم اقدام کنند و باید شاخص‌های ارزیابی مدیران قضایی بر اساس میزان رضایت مندی مردم تنظیم شود. 

