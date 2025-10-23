خبرگزاری کار ایران
صدور سند برای بناهای تاریخی لرستان
مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان از صدور سند برای بناهای تاریخی این استان با همکاری اداره کل ثبت‌اسناد و املاک لرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، عطا حسن‌پور در دیدار با مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک لرستان، اظهار داشت: یکی از درخواست‌های مهم میراث‌فرهنگی، صدور سند برای بناهای تاریخی استان از جمله «گرداب سنگی»، «سنگ‌نبشته»، «مناره آجری»، «پل شکسته»، «پل کشکان» و «پل پلدختر» است. 

وی افزود: برای نخستین‌بار به همت اداره کل ثبت‌اسناد و املاک، سند غار تاریخی «کلدر» صادر شده که اقدامی ارزشمند در راستای صیانت از میراث‌فرهنگی لرستان به شمار می‌رود. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان با اشاره به دیگر اقدامات مشترک دو اداره کل، اظهار کرد: تبدیل سندهای دفترچه‌ای به سندهای تک‌برگ و همچنین تعیین تکلیف برخی موارد حقوقی مربوط به املاک تاریخی و اختلافات احتمالی میان مالکان و دستگاه‌های اجرایی نیز با دستور و همکاری آقای ملکی در حال انجام است.

 

