موافقت با ایجاد۲۶ طرح کشاورزی، گردشگری و صنعتی در کارگروه امور زیربنایی استان

به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی در حاشیه کارگروه امور زیربنایی استان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این جلسه ۳۴ طرح مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، ۲۶ طرح در حوزه کشاورزی، ۳ طرح در حوزه گردشگری، ۳ طرح در حوزه صنعتی و عمومی و ۲ طرح نیز در حوزه سایر موارد بودند.

وی افزود: از مجموع این طرح‌ها، با ۲۱ طرح موافقت شد و تعدادی از طرح‌ها نیز در دست بررسی و استعلام مجدد قرار دارند که پس از رفع نقایص، تصمیم‌گیری نهایی در مورد آن‌ها انجام خواهد شد. همچنین به علت نقص فنی با چند طرح نیز مخالفت شد.

معاون عمرانی استاندار لرستان با تأکید بر لزوم همراهی و همکاری دستگاه‌های اجرایی با سرمایه‌گذاران، خاطرنشان کرد: ما به دنبال آن هستیم که با طرح‌های ارائه‌شده موافقت کنیم و در این زمینه، رفع مشکلات و چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران در دستور کار قرار دارد.

مجیدی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید نهایت همکاری را با طرح‌های ارائه‌شده داشته باشند، چرا که این طرح‌ها زمینه‌ساز توسعه و رونق اقتصادی در حوزه‌های مختلف استان هستند.

