نماینده ارومیه در مجلس:

حقابه دریاچه ارومیه را قربانی مطالعات اداری نکنید

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: پروژه انتقال آب نباید به بهانه مطالعه در دانشگاه‌ها یا منطقی کردن آن به فراموشی سپرده شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام سید سلمان ذاکر، در نشست رئیس‌جمهور با فرهیختگان، فعالان اجتماعی و فرهنگی آذربایجان غربی با تأکید بر لزوم تداوم طرح‌های احیای دریاچه ارومیه گفت:پروژه انتقال آب نباید به بهانه مطالعه در دانشگاه‌ها یا منطقی کردن آن به فراموشی سپرده شود.

وی افزود: مردم آذربایجان غربی نگران‌اند که در دوره دولت جدید، دریاچه ارومیه دوباره به حاشیه برود. انتظار می‌رود دولت با جدیت موضوع احیای دریاچه را دنبال کند.

نماینده ارومیه در ادامه با اشاره به وضعیت حقابه دریاچه تصریح کرد:دریاچه ارومیه ۵۱ درصد از آب زینه‌رود و سیمینه‌رود را دریافت می‌کرد، اما اکنون این منابع به سمت استان‌های دیگر منحرف شده است. اگر جایگزین آب برای آن استان‌ها وجود دارد، باید حقابه دریاچه بازگردانده شود تا مردم منطقه احساس آرامش کنند.

 

