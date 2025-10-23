زمین لرزه شهرستان خانمیرزا چهارمحال و بختیاری هیچ گونه خسارتی در بر نداشت

وی افزود: این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده اما تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی ناشی از آن دریافت نشده است.

کریمی نژاد گفت: در زمان حاضر تمامی دستگاه‌های عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در آماده‌باش کامل هستند تا در صورت نیاز بتوانند خدمات‌رسانی به‌موقع انجام دهند.