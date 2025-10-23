زمین لرزه شهرستان خانمیرزا چهارمحال و بختیاری هیچ گونه خسارتی در بر نداشت
فرماندار شهرستان خانمیرزا گفت: تاکنون گزارشی از خسارتهای احتمالی زمینلرزه این شهرستان دریافت نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امین کریمینژاد اظهارداشت: ساعت ۲۲:۱۴ روز گذشته زمینلرزهای به بزرگی ۳.۳ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) تنگکلوره شهرستان خانمیرزا را لرزاند.
وی افزود: این زمینلرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده اما تاکنون گزارشی از خسارتهای احتمالی ناشی از آن دریافت نشده است.
کریمی نژاد گفت: در زمان حاضر تمامی دستگاههای عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در آمادهباش کامل هستند تا در صورت نیاز بتوانند خدماترسانی بهموقع انجام دهند.