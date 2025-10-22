نماینده مجلس عنوان کرد:
نهضت مدرسهسازی بر بنیادیترین رکن توسعه یعنی «سرمایه انسانی» سرمایهگذاری میکند
استاندار مرکزی: دانشآموزان در آینده کشور نقش کلیدی دارند
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: نهضت مدرسهسازی بر بنیادیترین رکن توسعه یعنی «سرمایه انسانی» سرمایهگذاری میکند. این فرایند تنها یک اقدام عمرانی نیست، بلکه زمینهساز تحقق همهجانبه پیشرفت و قطع زنجیره فقر و محرومیت در کشور است.
به گزارش ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در مراسم بهرهبرداری از یک باب مدرسه ۱۲ کلاسه خیرساز در شهرستان اراک، افزود: حرکتی ارزشمند با نام مدرسهسازی در کشور آغاز شده و این اقدام اساسی و جریانساز میتواند مسیر تعالی و توسعه ایران اسلامی را هموار کند.
وی ادامه داد: نهضت مدرسهسازی که در دولت چهاردهم و با حمایت رئیسجمهور تحت عنوان توسعه عدالت آموزشی آغاز شده، قابل تقدیر است. استان مرکزی با توجه به پیشینه درخشان در حوزه آموزش و پرورش و مشارکت خیرین، یکی از استانهای اثرگذار در این مسیر خواهد بود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به سالروز صدارت امیرکبیر و روز اراک اشاره کرده و اظهار داشت: امیرکبیر تنها در مدت ۳ سال و ۲ ماه و ۲۸ روز صدارت، نقش مهمی در توسعه کشور ایفا کرد و با تأسیس دارالفنون، بنیان آموزش نوین را در ایران پایهگذاری کرد.
ابراهیمی تصریح کرد: اگر در دوران صدارت امیرکبیر با بیکفایتی شاهان قاجار و نادانی برخی افراد صاحب منسب آن دوران مواجه نبودیم، ایران همزمان با کشورهایی از جمله ژاپن و کره و یا کشورهای اروپایی میتوانست مسیر پیشرفت را طی کند، اما بسیاری از فرصتها از دست رفت.
وی با اشاره به اینکه ۲۵ تا ۳۰ درصد از مفاخر و مشاهیر کشور از استان مرکزی هستند، بیان داشت: چنین ظرفیتهایی میتواند در حوزه مدرسهسازی، نهضت توسعه عدالت آموزشی، پرورش نیروی انسانی، رشد فکری نسل آینده و توسعه و پیشرفت کشور نقشآفرین باشد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با تجلیل از حاج علی فخاری به عنوان یکی از خیرین مدرسهساز برجسته استان مرکزی، تأکید کرد: این اقدامات افتخارآفرین است و میتوان با اتکا به ظرفیتهای موجود، آیندهای روشن برای ایران اسلامی ترسیم کرد.
استاندار مرکزی نیز در این مراسم گفت: دانشآموزان در آینده کشور نقش کلیدی دارند و مدیران فردای کشور هستند. سرمایهگذاری هرچه بیشتر برای تربیت نسل جوان، آینده نظام کشور را بیمه میکند. توجه به تربیت نسل آیندهساز، وظیفه است و همگی باید در این زمینه مشارکت فعال داشته باشند.
مهدی زندیهوکیلی افزود: امروز باید با برنامهریزیهای دقیق، زمینههای رشد و شکوفایی استعدادهای دانشآموزان را فراهم کنیم. نظام آموزشی باید به گونهای طراحی شود که دانشآموزان علاوه بر کسب علم و دانش، با ارزشهای کشور و مهارتهای زندگی اجتماعی نیز آشنا شوند.
وی بر تأثیرگذاری آموزش در پرورش استعدادهای دانشآموزان به ویژه در حوزه مسئولیتپذیری تأکید کرده و ادامه داد: آموزش تنها به دانش محدود نمیشود، بلکه باید روحیه خدمت و مسئولیتپذیری را نیز در دانشآموزان پرورش داد. این فرایند زمینهساز تربیت نسل آینده است.
استاندار مرکزی اظهار داشت: همزمان با آغاز سال تحصیلی، ۶۷ واحد آموزشی جدید در استان بهرهبرداری شد. این پروژههای آموزشی که شامل مدارس نوین و مجهز هستند، گام مهمی در جهت تقویت زیرساختهای آموزشی و توسعه عدالت آموزشی محسوب میشوند.
زندیهوکیلی تصریح کرد: بهرهبرداری همزمان این تعداد مدرسه نشان از عزم جدی دولت برای ارتقاء کیفیت آموزش دارد. این مدارس با استانداردهای روز آموزشی ساخته شده و زمینه مناسبی برای تربیت نسل آینده فراهم میکنند. امید است شاهد ارتقاء شاخصهای آموزشی و پرورشی باشیم.
وی به جایگاه ارزشمند خیران در مدرسهسازی اشاره کرد و بیان داشت: خیران الزاماً ثروتمندترین افراد جامعه نیستند. این افراد با همت، اراده و نوعدوستی، از اموال خود انفاق کردهاند تا در مسیر زیرساختهای علمی گام بردارند. باید قدردان زحمات و روحیه فداکاری این قشر از جامعه باشیم.
استاندار مرکزی تأکید کرد: فضای سبز نقش حیاتی در محیطهای آموزشی دارد. ایجاد فضاهای سبز آموزشی نه تنها به سلامت روانی دانشآموزان کمک میکند، بلکه زمینهساز تربیت نسلی دوستدار محیطزیست خواهد بود. بخشی از منابع مخزن آب اراک به این منظور تخصیص پیدا کرده است.