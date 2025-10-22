خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستبند پلیس گلستان بر دستان باند دالتون‌ها

دستبند پلیس گلستان بر دستان باند دالتون‌ها
کد خبر : 1703795
لینک کوتاه کپی شد.

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی گلستان گفت: باند ۱۳ نفره سرقت‌های خشن و زورگیری معروف به «دالتون‌ها» در گلستان دستگیر  شدند.

به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ کارآگاه «امیرحسام» گفت: باند ۱۳ نفره سرقت‌های خشن و زورگیری معروف به «دالتون‌ها» که ۹ نفر از آنان مالخر و اتباع بودند به همراه فردی که شناسنامه برای اتباع غیرمجاز درست می‌کرد، متلاشی شد و اتباع بیگانه به کشورشان بازگشت داده شدند. 

وی ادامه داد:  این سرقت‌ها در اواخر شب اتفاق می‌افتاده است و زمانی که فردی پیاده از محلی با روشنایی کم عبور می‌کرد، به او حمله می‌کردند. موتورسیکلت و گوشی موبایل را می‌ربودند و اگر قربانی مقاومت می‌کرد، او را با قمه، چاقو و تبر زخمی می‌کردند. 

وی افزود: با تلاش‌های شبانه‌روزی کارآگاهان  این تعقیب و گریزها در نهایت منجر به شناسایی مجرمان شد. پلیس موفق شد تمامی اموال مسروقه را که شامل ۹ دستگاه گوشی موبایل و ۴ دستگاه موتورسیکلت با عمر تقریبی دو سال بود، کشف و به صاحبان اصلی آن‌ها بازگرداند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ