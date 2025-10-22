به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ کارآگاه «امیرحسام» گفت: باند ۱۳ نفره سرقت‌های خشن و زورگیری معروف به «دالتون‌ها» که ۹ نفر از آنان مالخر و اتباع بودند به همراه فردی که شناسنامه برای اتباع غیرمجاز درست می‌کرد، متلاشی شد و اتباع بیگانه به کشورشان بازگشت داده شدند.

وی ادامه داد: این سرقت‌ها در اواخر شب اتفاق می‌افتاده است و زمانی که فردی پیاده از محلی با روشنایی کم عبور می‌کرد، به او حمله می‌کردند. موتورسیکلت و گوشی موبایل را می‌ربودند و اگر قربانی مقاومت می‌کرد، او را با قمه، چاقو و تبر زخمی می‌کردند.

وی افزود: با تلاش‌های شبانه‌روزی کارآگاهان این تعقیب و گریزها در نهایت منجر به شناسایی مجرمان شد. پلیس موفق شد تمامی اموال مسروقه را که شامل ۹ دستگاه گوشی موبایل و ۴ دستگاه موتورسیکلت با عمر تقریبی دو سال بود، کشف و به صاحبان اصلی آن‌ها بازگرداند.

