به گزارش ایلنای گلستان، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی در دیدار با ورزشکاران ناشنوای گلستان به مسابقات المپیک ۲۰۲۵ ژاپن، اعزام می‌شوند اظهار کرد: حضور نخبگانی از دل جامعه ناشنوایان، که با همت، اراده و استعداد خود پرچم کشور را در میادین بین‌المللی به اهتزاز درمی‌آورند، نشانه‌ای از عظمت و توانمندی ملت ایران است. شما شناسنامه‌های افتخار این سرزمین هستید.

ایشان با اشاره به دیدار پیشین خود با مقام معظم رهبری و واکنش عاطفی ایشان نسبت به نخبگان ورزشی و علمی افزود: «در آن دیدار، لبخند و رضایت رهبر معظم انقلاب را که دیدم، اشک شوق از دیدگانم جاری شد. نخبگان ورزشی، علمی، پزشکی و هسته‌ای، مایه سرافرازی ملت هستند و آینده کشور در گرو پرورش این استعدادهاست.

آیت‌الله نورمفیدی در ادامه با بیان اینکه استعداد، گوهری ذاتی در میان ایرانیان است، بر لزوم کشف و پرورش آن تأکید کرد: «این باور در ما ریشه دارد که ایرانیان از هوشمندترین ملت‌های جهان‌اند؛ اما این استعدادها باید شناسایی و به‌درستی هدایت شوند. این وظیفه نهادهای آموزشی و ورزشی است که نخبگان را حمایت کنند، نه آنکه استعدادها را به حال خود رها کنند تا شاید روزی کشف شوند.

او با ذکر اهمیت تکیه بر ایمان در کنار تمرین و تخصص ورزشی، گفت: «اگر امکانات مالی ما محدود است، اما سرمایه‌ای بزرگ‌تر به نام ایمان و توکل داریم. ورزشکاری که با یاد خدا وارد میدان می‌شود، قوت قلب می‌گیرد و آرامش می‌یابد. قرآن می‌فرماید: أَلا بِذِکرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ. این آرامش درونی، نیرویی شکست‌ناپذیر به انسان می‌دهد.

در پایان این دیدار، آیت‌الله نورمفیدی با دعا برای موفقیت کاروان اعزامی، اظهار امیدواری کرد که قهرمانان ناشنوای گلستان در آوردگاه المپیک ژاپن، برای ایران اسلامی افتخاری دیگر بیافرینند: «از همه شما عزیزان سپاسگزارم. دعای خیر من و مردم استان پشت‌گرمی شماست. با عزمی راسخ، ایمانی راسخ‌تر، و پرچم مقدس ایران، به میدان بروید. شما نمایندگان عزت این ملت هستید.

انتهای پیام/