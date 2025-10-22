خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده ولی فقیه در گلستان:

لزوم حمایت بخش خصوصی از ورزشکاران ناشنوا/ورزشکاران ناشنوا، با توانایی‌های بی‌نظیری دارند باید دیده و حمایت شوند

لزوم حمایت بخش خصوصی از ورزشکاران ناشنوا/ورزشکاران ناشنوا، با توانایی‌های بی‌نظیری دارند باید دیده و حمایت شوند
کد خبر : 1703774
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: ورزشکاران ناشنوا، با وجود محدودیت‌های خاص، توانایی‌های بی‌نظیری دارند که باید دیده و حمایت شود. بخش خصوصی هم می‌تواند با اعتماد به این استعدادها، نقش پشتیبان را ایفا کند.

به گزارش ایلنای گلستان، آیت‌الله سید کاظم  نورمفیدی در دیدار با ورزشکاران ناشنوای گلستان به مسابقات المپیک ۲۰۲۵ ژاپن، اعزام می‌شوند اظهار کرد: حضور نخبگانی از دل جامعه ناشنوایان، که با همت، اراده و استعداد خود پرچم کشور را در میادین بین‌المللی به اهتزاز درمی‌آورند، نشانه‌ای از عظمت و توانمندی ملت ایران است. شما شناسنامه‌های افتخار این سرزمین هستید. 

ایشان با اشاره به دیدار پیشین خود با مقام معظم رهبری و واکنش عاطفی ایشان نسبت به نخبگان ورزشی و علمی افزود: «در آن دیدار، لبخند و رضایت رهبر معظم انقلاب را که دیدم، اشک شوق از دیدگانم جاری شد. نخبگان ورزشی، علمی، پزشکی و هسته‌ای، مایه سرافرازی ملت هستند و آینده کشور در گرو پرورش این استعدادهاست. 

آیت‌الله نورمفیدی در ادامه با بیان اینکه استعداد، گوهری ذاتی در میان ایرانیان است، بر لزوم کشف و پرورش آن تأکید کرد: «این باور در ما ریشه دارد که ایرانیان از هوشمندترین ملت‌های جهان‌اند؛ اما این استعدادها باید شناسایی و به‌درستی هدایت شوند. این وظیفه نهادهای آموزشی و ورزشی است که نخبگان را حمایت کنند، نه آنکه استعدادها را به حال خود رها کنند تا شاید روزی کشف شوند. 

او با ذکر اهمیت تکیه بر ایمان در کنار تمرین و تخصص ورزشی، گفت: «اگر امکانات مالی ما محدود است، اما سرمایه‌ای بزرگ‌تر به نام ایمان و توکل داریم. ورزشکاری که با یاد خدا وارد میدان می‌شود، قوت قلب می‌گیرد و آرامش می‌یابد. قرآن می‌فرماید: أَلا بِذِکرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ. این آرامش درونی، نیرویی شکست‌ناپذیر به انسان می‌دهد. 

در پایان این دیدار، آیت‌الله نورمفیدی با دعا برای موفقیت کاروان اعزامی، اظهار امیدواری کرد که قهرمانان ناشنوای گلستان در آوردگاه المپیک ژاپن، برای ایران اسلامی افتخاری دیگر بیافرینند: «از همه شما عزیزان سپاسگزارم. دعای خیر من و مردم استان پشت‌گرمی شماست. با عزمی راسخ، ایمانی راسخ‌تر، و پرچم مقدس ایران، به میدان بروید. شما نمایندگان عزت این ملت هستید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ