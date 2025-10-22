خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر فارس خبرداد؛

آموزش کارشناسان هلال‌احمر برای کاهش تنش‌های آبی

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان فارس گفت: در راستای پروژه صلح آبی KOICA، جمعیت هلال‌احمر استان فارس به میزبانی شهرستان مرودشت، کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان داوطلب برگزار کرد تا دانش و مهارت کاهش تنش‌های آبی در سطح جامعه ارتقا یابد.

به گزارش ایلنا، حسین درویشی با اعلام این خبر گفت: در روزهای ۲۹ و ۳۰ مهرماه، جمعیت هلال‌احمر استان فارس به میزبانی شهرستان مرودشت، کارگاه آموزشی «صلح آبی» را برای کارشناسان داوطلبان شعب و حوزه ستادی برگزار کرد تا بتوانند دانش و مهارت لازم برای آموزش و ترویج اقدامات کاهش تنش‌های آبی در شهرستان‌های خود را به کار گیرند.

 وی با اشاره به اهمیت بحران آب در جوامع امروز گفت: کم‌آبی و تنش‌های ناشی از آن یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ملی و منطقه‌ای است و آگاه‌سازی کارشناسان داوطلب نخستین گام عملی در کاهش اثرات آن به شمار می‌رود.

 درویشی افزود: کارگاه آموزشی مطابق با الگوی معرفی شده توسط پروژه صلح آبی KOICA طراحی شد. هدف این پروژه، کاهش تنش‌ها در سطح جوامع، تقویت نظام‌های اجتماعی برای انطباق با منابع آب و ارتقای تاب‌آوری مردم است. مجری این برنامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران است و با حمایت مشترک مالی آژانس همکاری‌های بین‌المللی کره‌جنوبی (KOICA) و فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب‌سرخ و هلال‌احمر (IFRC) اجرا می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر فارس تصریح کرد: کارشناسان حاضر در این دوره با مفاهیم کلیدی، راهکارهای عملی و مهارت‌های آموزشی برای کاهش تنش‌های آبی آشنا شدند و پس از بازگشت به شهرستان‌های خود، این دانش را به مردم منتقل خواهند کرد.

 درویشی ادامه داد: آموزش کارشناسان و کارکنان نه تنها باعث تقویت ظرفیت داخلی جمعیت هلال‌احمر می‌شود، بلکه زمینه‌ساز توسعه فرهنگی و اجتماعی در مواجهه با بحران‌های منابع طبیعی است. چنین رویکردی، هم به تقویت جامعه محلی و هم به پایدارسازی مدیریت منابع آب کمک می‌کند.

 وی بیان کرد: این کارگاه آموزشی نشان‌دهنده توجه هلال‌احمر استان فارس به توسعه آموزش‌های تخصصی، آمادگی جامعه در مقابله با بحران‌های محیط‌زیستی و مشارکت فعالانه مردم در مدیریت منابع آب است.

