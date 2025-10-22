توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم محقق می شود

به گزارش ایلنا از همدان، محمد شهلایی در بیست‌وهفتمین جشنواره تکریم از خیّرین مدرسه‌ساز استان همدان با قدردانی از حمایت‌های استاندار همدان به‌عنوان راهبر تیم استانی این نهضت افزود: برگزاری جلسات منظم و ارائه رهنمودهای ارزشمند وی نقش موثری در پیشبرد اهداف مدرسه‌سازی در استان داشته است و همچنین تلاش همه این دستگاه‌ها در مسیر ساخت مدارس ایمن و استاندارد برای آینده‌سازان کشور جای قدردانی دارد.

وی اظهار کرد: نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی که از سوی رییس‌جمهور به‌عنوان یکی از محورهای اصلی دولت تعیین شده، با همیاری مردم و پشتیبانی دولت در سراسر کشور در حال اجراست.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان ابراز امیدواری کرد: با پیوستن خیّرین بیشتر به پویش‌های جدید این سازمان، بتوانیم گام‌های بزرگ‌تری در مسیر مدرسه‌سازی و آینده فرزندان این سرزمین برداریم.

