خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان:

توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم محقق می شود

توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم محقق می شود
کد خبر : 1703719
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان گفت: تحقق عدالت آموزشی تنها با اتکای به مردم و مشارکت خیرین مدرسه‌ساز ممکن است و توسعه عدالت در عرصه آموزش و ایجاد فضای آموزشی مناسب، با محوریت مردم و از مسیر مشارکت اجتماعی تحقق می‌یابد.

به گزارش ایلنا از همدان، محمد شهلایی در بیست‌وهفتمین جشنواره تکریم از خیّرین مدرسه‌ساز استان همدان با قدردانی از حمایت‌های استاندار همدان به‌عنوان راهبر تیم استانی این نهضت افزود: برگزاری جلسات منظم و ارائه رهنمودهای ارزشمند وی نقش موثری در پیشبرد اهداف مدرسه‌سازی در استان داشته است و همچنین تلاش همه این دستگاه‌ها در مسیر ساخت مدارس ایمن و استاندارد برای آینده‌سازان کشور جای قدردانی دارد.

وی اظهار کرد: نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی که از سوی رییس‌جمهور به‌عنوان یکی از محورهای اصلی دولت تعیین شده، با همیاری مردم و پشتیبانی دولت در سراسر کشور در حال اجراست.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان ابراز امیدواری کرد: با پیوستن خیّرین بیشتر به پویش‌های جدید این سازمان، بتوانیم گام‌های بزرگ‌تری در مسیر مدرسه‌سازی و آینده فرزندان این سرزمین برداریم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ