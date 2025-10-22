دفتر وزارت امور خارجه در همدان افتتاح میشود
مجوز تأسیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در همدان صادر شد و این دفتر بهزودی فعالیت خود را آغاز میکند.
به گزارش ایلنا از همدان، با توجه به سفر وزیر امور خارجه کشور به استان همدان به عنوان سخنران مراسم سالروز پیروزی انقلاب اسلامی سال 1403 این وعده در دیدار با استاندار همدان داده شد و اکنون زمان تحقق آن فرا رسیده است.
دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در حدود 15 استان در کشور راه اندازی شده که پیرو مطالبات چندینساله مردم استان و در نتیجه پیگیریهای مستمر حمید ملانوریشمسی استاندار همدان، در دیدار اخیر وی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، مقرر شد دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در همدان بهزودی افتتاح شود.
دفتر نمایندگی وزارت خارجه در استان همدان شرایطی را فراهم خواهد کرد تا برخی از فعالان بزرگ اقتصادی این استان که قصد سفر به کشورهای دیگر را دارند، با هماهنگی انجامشده اولین ملاقات خود را با کارشناس اقتصادی سفارت ایران یا رایزن بازرگانی یا حتی رئیس نمایندگی ایران بگذارند و سپس با طرف خارجی وارد مذاکره شوند.
این اقدام مهم با هدف تسهیل امور کنسولی و خدمات بینالمللی برای شهروندان، توسعه همکاریهای اقتصادی و فرهنگی با کشورهای خارجی، جذب سرمایهگذاران بینالمللی و تقویت دیپلماسی استانی صورت میگیرد و گامی مؤثر در مسیر ارتقای جایگاه همدان بهعنوان محور ارتباطات منطقهای و بینالمللی کشور و بستری برای افزایش تعاملات برونمرزی استان ارزیابی میشود.
نمایندگیهای وزارت خارجه منافع زیادی برای استانها دارد و به عنوان بازوی مشورتی آنها در عرصه بینالملل عمل میکند، یکی از مزیتهای دفاتر نمایندگی وزارت خارجه حرکت در راستای تمرکززدایی از مرکز است؛ با تأسیس این دفتر نمایندگی، مردم میتوانند برای کارهای کنسولی در اقصی نقاط دنیا از طریق این دفاتر استانی بدون نیاز به مراجعه به تهران اقدام کنند.
برخی از مهمترین اثرات تاسیس این دفتر در همدان عبارتاند از:
1. تسهیل امور دیپلماتیک و کنسولی
صدور و تمدید گذرنامههای دیپلماتیک و خدماتی
ارائه خدمات کنسولی به اتباع خارجی مقیم یا مسافران خارجی
تسهیل صدور ویزا برای سرمایهگذاران و گردشگران
2. جذب سرمایهگذاری خارجی
افزایش ارتباطات اقتصادی و تجاری بین همدان و کشورهای دیگر
معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهایی مانند گردشگری، کشاورزی و صنعت
ایجاد بستر برای انعقاد قراردادهای بینالمللی
3. توسعه گردشگری بینالمللی
تسهیل ورود گردشگران خارجی و افزایش تعاملات فرهنگی
برگزاری نمایشگاهها و رویدادهای بینالمللی برای معرفی ظرفیتهای تاریخی و طبیعی همدان
بهبود خدمات مرتبط با گردشگری از طریق همکاریهای بینالمللی
4. ارتقای سطح همکاریهای علمی و دانشگاهی
گسترش تعاملات بین دانشگاههای همدان و مراکز علمی خارجی
جذب دانشجویان و پژوهشگران بینالمللی
امکان ایجاد برنامههای تبادل علمی و تحقیقاتی
5. بهبود روابط تجاری و صادراتی
تسهیل صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی به بازارهای بینالمللی
ایجاد ارتباط مستقیم با اتاقهای بازرگانی کشورهای مختلف
حمایت از شرکتهای دانشبنیان برای ورود به بازارهای خارجی
6. تقویت جایگاه بینالمللی همدان
معرفی همدان به عنوان یک مرکز تجاری و فرهنگی در سطح بینالمللی
افزایش حضور مقامات و هیأتهای خارجی در استان
توسعه دیپلماسی عمومی و تعاملات مردمی با سایر کشورها