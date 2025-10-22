خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اجرای ۳۳ کیلومتر روکش آسفالت و ۲۰۰ کیلومتر خط‌کشی در محورهای شهرستان همدان

اجرای ۳۳ کیلومتر روکش آسفالت و ۲۰۰ کیلومتر خط‌کشی در محورهای شهرستان همدان
کد خبر : 1703703
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان همدان از اجرای بیش از ۳۳ کیلومتر روکش آسفالت، ۲۰۰ کیلومتر خط‌کشی و مجموعه‌ای از عملیات‌های ایمن‌سازی و بهسازی راه‌ها در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش ایلنا از همدان، ابوذر میهنی اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری ۳۳ کیلومتر بهسازی و روکش آسفالت و ۲۰۰ کیلومتر خط‌کشی در محورهای اصلی و فرعی این شهرستان اجرا شده است.

وی افزود: علاوه بر این ۱۴۰۰ کیلومتر شانه‌سازی و تعدیل شیب شیروانی، لایروبی ۲۰۰ دستگاه پل و آبرو با حجم بیش از یک‌هزار مترمکعب و نصب بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ قطعه تابلو و علائم ایمنی از جمله دیگر اقدامات انجام‌شده در این مدت بوده است.

میهنی همچنین از پیشرفت پروژه‌های راه‌های روستایی چشین و انجلاس خبر داد و گفت: عملیات ساخت این مسیرها با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان در حال اجراست و تاکنون ۹ دستگاه پل در این مسیرها احداث شده که در صورت تأمین به‌موقع اعتبارات به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی در ادامه با اشاره به آمادگی برای طرح راهداری زمستانی بیان کرد: ساخت سوله شن و نمک با اعتباری بیش از سه میلیارد تومان انجام شده و تاکنون هشت‌هزار تن ماسه و نمک در سه راهدارخانه شهرستان ذخیره‌سازی شده است.

میهنی خاطرنشان کرد: در طول اجرای طرح زمستانی ۴۵ نیروی راهداری با بهره‌گیری از ۲۵ دستگاه انواع ماشین‌آلات در محورهای مواصلاتی شهرستان همدان به طول بیش از ۷۱۵ کیلومتر فعالیت خواهند داشت تا تردد ایمن کاربران جاده‌ای در فصل سرما تضمین شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ