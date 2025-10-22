اجرای ۳۳ کیلومتر روکش آسفالت و ۲۰۰ کیلومتر خطکشی در محورهای شهرستان همدان
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان همدان از اجرای بیش از ۳۳ کیلومتر روکش آسفالت، ۲۰۰ کیلومتر خطکشی و مجموعهای از عملیاتهای ایمنسازی و بهسازی راهها در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش ایلنا از همدان، ابوذر میهنی اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری ۳۳ کیلومتر بهسازی و روکش آسفالت و ۲۰۰ کیلومتر خطکشی در محورهای اصلی و فرعی این شهرستان اجرا شده است.
وی افزود: علاوه بر این ۱۴۰۰ کیلومتر شانهسازی و تعدیل شیب شیروانی، لایروبی ۲۰۰ دستگاه پل و آبرو با حجم بیش از یکهزار مترمکعب و نصب بیش از یکهزار و ۲۰۰ قطعه تابلو و علائم ایمنی از جمله دیگر اقدامات انجامشده در این مدت بوده است.
میهنی همچنین از پیشرفت پروژههای راههای روستایی چشین و انجلاس خبر داد و گفت: عملیات ساخت این مسیرها با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان در حال اجراست و تاکنون ۹ دستگاه پل در این مسیرها احداث شده که در صورت تأمین بهموقع اعتبارات به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی در ادامه با اشاره به آمادگی برای طرح راهداری زمستانی بیان کرد: ساخت سوله شن و نمک با اعتباری بیش از سه میلیارد تومان انجام شده و تاکنون هشتهزار تن ماسه و نمک در سه راهدارخانه شهرستان ذخیرهسازی شده است.
میهنی خاطرنشان کرد: در طول اجرای طرح زمستانی ۴۵ نیروی راهداری با بهرهگیری از ۲۵ دستگاه انواع ماشینآلات در محورهای مواصلاتی شهرستان همدان به طول بیش از ۷۱۵ کیلومتر فعالیت خواهند داشت تا تردد ایمن کاربران جادهای در فصل سرما تضمین شود.