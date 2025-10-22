خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد؛

نشت‌یابی بیش از ۵۱۳۰ کیلومتر از شبکه گاز طبیعی در لرستان

نشت‌یابی بیش از ۵۱۳۰ کیلومتر از شبکه گاز طبیعی در لرستان
کد خبر : 1703633
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت: در راستای نگهداشت شبکه گاز و ارتقای ضریب ایمنی، بیش از 5130 کیلومتر از خطوط گاز طبیعی در سطح استان طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰4 مورد نشت‌یابی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، حسین سپهوند امروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: نشت‌یابی از شبکه‌های گازرسانی، تجهیزات، تأسیسات و انشعابات، از اولویت‌های مهم شرکت گاز به شمار می‌رود؛ چراکه این اقدام نقش مؤثری در جلوگیری از هدررفت ثروت ملی، کاهش آثار مخرب زیست‌محیطی، بهره‌برداری ایمن از تأسیسات و پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار دارد. 

وی افزود: عملیات نشت‌یابی در این شرکت به‌صورت کاملاً مکانیزه و از طریق اتصال سامانه نشت‌یابی به سامانه IGDMS انجام می‌شود و تیم‌های تخصصی و مجرب، این فرآیند را به‌صورت منظم و دوره‌ای کنترل و پایش می‌کنند. 

سپهوند همچنین گفت: در نیمه نخست سال جاری، علاوه بر بازرسی از ۵۱۳۰ کیلومتر خطوط تغذیه و توزیع گاز طبیعی، عملیات نشت‌یابی از ۱۵۵۰۰۰ مورد انشعاب، شناسایی ۳۵۹ مورد نشت زیرزمینی، ۲۱۱۶۴ مورد نشت درجه ۲ و ۲۷۱ مورد نشت ناایمن و خطرساز انجام شده است. 

مدیرعامل شرکت گاز لرستان در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان واحد بازرسی فنی، بر لزوم انجام بازرسی‌های مستمر به‌منظور انتقال ایمن، پایدار و بهره‌ور گاز طبیعی تأکید کرد و گفت: نشت‌یابی مستمر از خطوط و تأسیسات گازرسانی، یکی از محورهای اصلی فعالیت شرکت گاز استان لرستان است که با هدف ارتقاء سطح خدمات‌رسانی به شهروندان و افزایش ضریب ایمنی، با جدیت دنبال می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ