به گزارش ایلنا، حسین سپهوند امروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: نشت‌یابی از شبکه‌های گازرسانی، تجهیزات، تأسیسات و انشعابات، از اولویت‌های مهم شرکت گاز به شمار می‌رود؛ چراکه این اقدام نقش مؤثری در جلوگیری از هدررفت ثروت ملی، کاهش آثار مخرب زیست‌محیطی، بهره‌برداری ایمن از تأسیسات و پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار دارد.

وی افزود: عملیات نشت‌یابی در این شرکت به‌صورت کاملاً مکانیزه و از طریق اتصال سامانه نشت‌یابی به سامانه IGDMS انجام می‌شود و تیم‌های تخصصی و مجرب، این فرآیند را به‌صورت منظم و دوره‌ای کنترل و پایش می‌کنند.

سپهوند همچنین گفت: در نیمه نخست سال جاری، علاوه بر بازرسی از ۵۱۳۰ کیلومتر خطوط تغذیه و توزیع گاز طبیعی، عملیات نشت‌یابی از ۱۵۵۰۰۰ مورد انشعاب، شناسایی ۳۵۹ مورد نشت زیرزمینی، ۲۱۱۶۴ مورد نشت درجه ۲ و ۲۷۱ مورد نشت ناایمن و خطرساز انجام شده است.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان واحد بازرسی فنی، بر لزوم انجام بازرسی‌های مستمر به‌منظور انتقال ایمن، پایدار و بهره‌ور گاز طبیعی تأکید کرد و گفت: نشت‌یابی مستمر از خطوط و تأسیسات گازرسانی، یکی از محورهای اصلی فعالیت شرکت گاز استان لرستان است که با هدف ارتقاء سطح خدمات‌رسانی به شهروندان و افزایش ضریب ایمنی، با جدیت دنبال می‌شود.

