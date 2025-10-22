افزایش ۲۳ فوتی ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳/ هشدار در خصوص ایمنی وسایل گازسوز
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از افزایش چشمگیر فوتیهای ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و از هموطنان خواست تا با رعایت نکات ایمنی از وقوع حوادث ناگوار در نیمه سرد سال جلوگیری کنند.
به گزارش ایلنا، علی عباسی گفت: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳، ۲۳ نفر (۱۶ مرد و ۷ زن) در استان به دلیل مسمومیت با گاز منوکسیدکربن جان خود را از دست دادند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تنها ۷ فوتی گزارش شده بود، نشاندهنده افزایش قابل توجه تلفات است.
بر اساس آمار پزشکی قانونی، شهرستان آمل با ۷ فوتی، بیشترین تعداد فوتیها را به خود اختصاص داده است. همچنین نوشهر با ۵ فوتی و چالوس و رامسر هر کدام با ۲ فوتی در رتبههای بعدی قرار دارند. دیگر شهرستانها مانند تنکابن، بابل، بابلسر، نور، بهشهر، ساری و قائمشهر هرکدام با یک فوتی کمترین آمار فوتی را گزارش کردهاند.
بررسیها نشان میدهد که بیشترین تعداد فوتیها در ماههای اردیبهشت (۷ فوتی)، فروردین (۵ فوتی) و مرداد (۴ فوتی) به ثبت رسیده است. در مقابل، ماه خرداد تنها یک فوتی داشته است.
عباسی به ارتباط مستقیم تغییرات جوی با افزایش مرگ و میر ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن اشاره کرد و افزود: کاهش دما و بارشهای غیرمنتظره، به ویژه در نیمه سرد سال، باعث میشود تا هموطنان از وسایل گرمایشی غیر استاندارد یا بیکیفیت استفاده کنند که این امر میتواند خطرناک باشد.
وی از هموطنان خواست تا در استفاده از وسایل گازسوز، نکات ایمنی را رعایت کرده و از وسایل گرمایشی استاندارد استفاده کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.
عباسی همچنین به نکات ایمنی در مواجهه با مسمومیت با گاز منوکسیدکربن اشاره کرد و گفت: در صورت مسمومیت، باید فرد را فوراً از محیط حادثه خارج کرده و در هوای آزاد قرار داد. سپس باید بلافاصله فرد مسموم را به مرکز درمانی منتقل کرد. همچنین باز کردن پنجرهها و تهویه مناسب محیط از مسمومیت سایر افراد جلوگیری خواهد کرد.
این هشدارها باید در آستانه نیمه سرد سال جدیتر گرفته شود تا از تلفات بیشتر ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن جلوگیری گردد.