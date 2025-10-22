توسط مؤدیان مالیاتی انجام گرفت؛
تامین اعتبار ۷هزار میلیارد ریال برای طرح های نیمه تمام فارس
مدیرکل امور مالیاتی فارس اعلام کرد: در طرح نشاندار کردن مالیات، مؤدیان استان فارس اعتبار ۴۰ پروژه ی نیمه تمام عمرانی، آموزشی، بهداشتی و ورزشی به میزان ۷ هزار میلیارد ریال را تأمین کردند.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا منتظری اعلام کرد: بیش از ۲۰ هزار مؤدی مالیاتی در قالب فرم «تبصره ماده ۱۰۰» در اجرای طرح نشاندار کردن مالیات مشارکت کردهاند.
وی با اشاره به مجموع اعتبار مورد نیاز برای ۴۰ پروژه ی استان، بیان داشت: از مجموع ۱۲ هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز برای این پروژههای نیمه تمام، ۷ هزار میلیارد ریال آن از طریق مشارکت مودیان در طرح نشاندار کردن مالیات تامین شده است.
مدیرکل امور مالیاتی فارس اظهار داشت: بیشترین اقبال مؤدیان مالیاتی استان مربوط به پروژه های بخش های«آموزش و پرورش و مهارتی» ، «بهداشت و درمان» ، «ورزشی و فرهنگی» و «عمرانی و راهسازی» بوده و مشارکت مودیان در این حوزه ها بیشتر از سایر بخش ها قابل مشاهده است.
وی اضافه کرد: بیشترین مشارکت مؤدیان در استان فارس مربوط به پروژه «تکمیل بیمارستان مرودشت»بوده که 3220 مؤدی، مالیات پرداختی شان را به این پروژه اختصاص داده و در جهت تکمیل این پروژه مشارکت کردهاند. سایر پروژههای مهم شامل «تکمیل محور جهرم به لار» و «تکمیل محور فیروزآباد به شیراز» میباشند.
منتظری گفت: این طرح که برای دومین سال اجرا شده است، به مؤدیان مالیاتی این امکان را میدهد که محل هزینهکرد مالیاتهای پرداختی خود را تعیین کنند و به پروژههای ملی و استانی اولویتدار تخصیص دهند.