خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توسط مؤدیان مالیاتی انجام گرفت؛

تامین اعتبار ۷هزار میلیارد ریال برای طرح های نیمه تمام فارس

تامین اعتبار ۷هزار میلیارد ریال برای طرح های نیمه تمام فارس
کد خبر : 1703590
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل امور مالیاتی فارس اعلام کرد: در طرح نشان‌دار کردن مالیات، مؤدیان استان فارس اعتبار ۴۰ پروژه ی نیمه تمام عمرانی، آموزشی، بهداشتی و ورزشی به میزان ۷ هزار میلیارد ریال را تأمین کردند.

‌‎به گزارش  ایلنا، ‎حمیدرضا منتظری اعلام کرد: بیش از ۲۰ هزار مؤدی مالیاتی در قالب فرم «تبصره ماده ۱۰۰» در اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات مشارکت کرده‌اند.

وی با اشاره به مجموع اعتبار مورد نیاز برای ۴۰ پروژه ی  استان‌، بیان داشت: از مجموع ۱۲ هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز برای این پروژه‌های نیمه تمام، ۷ هزار میلیارد ریال آن از طریق مشارکت مودیان در طرح نشان‌دار کردن مالیات تامین شده است.

مدیرکل امور مالیاتی فارس اظهار داشت: بیش‌ترین اقبال مؤدیان مالیاتی استان مربوط به پروژه های بخش های«آموزش و پرورش و مهارتی»  ، «بهداشت و درمان» ، «ورزشی و فرهنگی» و «عمرانی و راهسازی» بوده و مشارکت مودیان در این حوزه ها بیشتر از سایر بخش ها قابل مشاهده است.

وی اضافه کرد: بیشترین مشارکت مؤدیان در استان فارس مربوط به پروژه «تکمیل بیمارستان مرودشت»بوده که 3220 مؤدی، مالیات پرداختی شان را به این پروژه اختصاص داده و در جهت تکمیل این پروژه مشارکت کرده‌اند. سایر پروژه‌های مهم شامل «تکمیل محور جهرم به لار» و «تکمیل محور فیروزآباد به شیراز» می‌باشند.

‌‎منتظری گفت: این طرح که برای دومین سال اجرا شده است، به مؤدیان مالیاتی این امکان را می‌دهد که محل هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی خود را تعیین کنند و به پروژه‌های ملی و استانی اولویت‌دار تخصیص دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ