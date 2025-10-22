اولین همایش تخصصی استانی نهجالبلاغه انتظامی در فارس برگزار می شود
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی فارس از برگزاری اولین همایش تخصصی استانی نهجالبلاغه انتظامی خبر داد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام و المسلمین حسن محمدی در این باره اظهارداشت: در راستای لبیک به توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر توجه به مطالعه و آموزش نهجالبلاغه، سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی کشور اقدام به فراخوان جمعآوری آثار فرهنگی، ادبی و هنری برای اولین همایش تخصصی نهجالبلاغه در سطح فراجا و اولین همایش تخصصی استانی در ردههای انتظامی کشور کرده است.
وی افزود: این همایش برای نخستین بار در آذرماه سال جاری به میزبانی فرماندهی انتظامی استان فارس و با همکاری تمامی دستگاههای فرهنگی و اجرایی استان برگزار و فراخوان جمع آوری آثار برای عموم مردم اعلام شده و شرکت برای عموم مردم آزاد می باشد.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی فارس با اشاره به محورهای این همایش عنوان کرد: جایگاه نهجالبلاغه در آموزههای اسلامی و سیره بزرگان و شهدا، تأثیر ترویج فرهنگ نهجالبلاغه بر ارتقای فرهنگ سازمانی فراجا، الگوی مدیریت و فرماندهی پلیس تراز انقلاب اسلامی در نهجالبلاغه، تأثیر این فرهنگ در استحکام درونی و آسیب زدایی فراجا، اقناع سازی و تعامل اجتماعی پلیس با مردم، ارتقای بصیرت دینی و انقلابی، الزامات و راهکارهای ترویج این فرهنگ در مجموعه انتظامی، الگوی رفتاری پلیس با مردم، شاخصهای پلیس تراز انقلاب اسلامی و رهیافتهای تأمین امنیت جامعه از جمله محورهای این فراخوان است.
محمدی بیان کرد: پژوهشگران، اساتید، دانشجویان، هنرمندان و علاقهمندان میتوانند آثار خود را در رشتههای فیلم کوتاه، مقاله نویسی، شعر، سرود و نقاشی به دبیرخانه همایش تخصصی استانی نهجالبلاغه در ستاد عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان فارس ارسال کنند.
وی بیان کرد: در بخش مقاله نویسی، مقالات باید در قالب استاندارد تهیه شوند؛ در بخش فیلم کوتاه، آثار باید به صورت افقی و حداکثر سه دقیقهای باشند؛ در بخش نقاشی، آثار در ابعاد A3 و با هر تکنیک مجاز است؛ در بخش شعر، آثار باید در قالب کلاسیک یا نو و مرتبط با موضوعات فراخوان باشند و در بخش سرود، آثار باید تولیدی و حداکثر چهار دقیقه باشند.
محمدی یادآور شد: تمامی پژوهشگران، استادان، دانشجویان، هنرمندان و علاقه مندان میتوانند آثار خود را به شماره ۰۹۱۷۷۱۶۱۶۱۹ در پیامرسان ایتا و یا به عقیدتی سیاسی ردهها در فرماندهی انتظامی استان و شهرستانها تحویل دهند.
وی در پایان یادآور شد: آخرین مهلت ارسال آثار برای فراخوان جمعآوری آثار فرهنگی، ادبی و هنری اولین همایش تخصصی استانی نهجالبلاغه انتظامی ۱۵ آبان ماه سال جاری است.