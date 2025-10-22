به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن محمدی در این باره اظهارداشت: در راستای لبیک به توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر توجه به مطالعه و آموزش نهج‌البلاغه، سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی کشور اقدام به فراخوان جمع‌آوری آثار فرهنگی، ادبی و هنری برای اولین همایش تخصصی نهج‌البلاغه در سطح فراجا و اولین همایش تخصصی استانی در رده‌های انتظامی کشور کرده است.

وی افزود: این همایش برای نخستین بار در آذرماه سال جاری به میزبانی فرماندهی انتظامی استان فارس و با همکاری تمامی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی استان برگزار و فراخوان جمع آوری آثار برای عموم مردم اعلام شده و شرکت برای عموم مردم آزاد می باشد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی فارس با اشاره به محورهای این همایش عنوان کرد: جایگاه نهج‌البلاغه در آموزه‌های اسلامی و سیره بزرگان و شهدا، تأثیر ترویج فرهنگ نهج‌البلاغه بر ارتقای فرهنگ سازمانی فراجا، الگوی مدیریت و فرماندهی پلیس تراز انقلاب اسلامی در نهج‌البلاغه، تأثیر این فرهنگ در استحکام درونی و آسیب ‌زدایی فراجا، اقناع ‌سازی و تعامل اجتماعی پلیس با مردم، ارتقای بصیرت دینی و انقلابی، الزامات و راهکارهای ترویج این فرهنگ در مجموعه انتظامی، الگوی رفتاری پلیس با مردم، شاخص‌های پلیس تراز انقلاب اسلامی و رهیافت‌های تأمین امنیت جامعه از جمله محورهای این فراخوان است.

محمدی بیان کرد: پژوهشگران، اساتید، دانشجویان، هنرمندان و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در رشته‌های فیلم کوتاه، مقاله‌ نویسی، شعر، سرود و نقاشی به دبیرخانه همایش تخصصی استانی نهج‌البلاغه در ستاد عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان فارس ارسال کنند.

وی بیان کرد: در بخش مقاله‌ نویسی، مقالات باید در قالب استاندارد تهیه شوند؛ در بخش فیلم کوتاه، آثار باید به ‌صورت افقی و حداکثر سه دقیقه‌ای باشند؛ در بخش نقاشی، آثار در ابعاد A3 و با هر تکنیک مجاز است؛ در بخش شعر، آثار باید در قالب کلاسیک یا نو و مرتبط با موضوعات فراخوان باشند و در بخش سرود، آثار باید تولیدی و حداکثر چهار دقیقه باشند.

محمدی یادآور شد: تمامی پژوهشگران، استادان، دانشجویان، هنرمندان و علاقه مندان می‌توانند آثار خود را به شماره ۰۹۱۷۷۱۶۱۶۱۹ در پیام‌رسان ایتا و یا به عقیدتی سیاسی رده‌ها در فرماندهی انتظامی استان و شهرستان‌ها تحویل دهند.

وی در پایان یادآور شد: آخرین مهلت ارسال آثار برای فراخوان جمع‌آوری آثار فرهنگی، ادبی و هنری اولین همایش تخصصی استانی نهج‌البلاغه انتظامی ۱۵ آبان ماه سال جاری است.

