درخشش نمایشگاه عکس شیراز در کرملین کازان
نمایشگاه بینالمللی عکس شیراز با عنوان «شیراز، مروارید ایران» با هدف معرفی جلوههای این شهر کهن در مجموعه میراث جهانی کرملین کازان، پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه برگزار شده و گوشهای از شکوه تمدنی شیراز را پیشروی علاقهمندان قرار داده است.
به گزارش ایلنا، نمایشگاه عکس «شیراز، مروارید ایران» با هدف معرفی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و هنری شهر شیراز، در شهر کازان، پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه برپا شده است.
در این نمایشگاه، مجموعهای از آثار عکاسان ایرانی شامل تصاویری از بناهای تاریخی نظیر حافظیه، سعدیه، ارگ کریمخان زند، پرسپولیس، پاسارگاد، مسجد وکیل و نصیرالملک، بازار شیراز و نیز مناظر طبیعی و فرهنگی شیراز به نمایش درآمده است.
آثار ارائهشده، گوشهای از جلوههای غنی تمدن و هنر ایرانی را در قاب تصویر به بازدیدکنندگان معرفی کرد.
این رویداد فرهنگی با همکاری شهرداریهای شیراز و کازان برگزار و در نظر است به مدت یک ماه در مجموعه گردشگری کرملین کازان در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گیرد.
داوود میرزاخانی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کازان، در جریان بازدید از این نمایشگاه با همراهی تنی چند از مدیران شهرداری کازان، بر اهمیت تعاملات فرهنگی میان ملتها تأکید و اظهار داشت: نمایشگاههایی از این دست نقش مؤثری در معرفی فرهنگ، تاریخ و هنر ایران دارند و بهعنوان پلی فرهنگی میان ملتها عمل میکنند.
وی افزود: شیراز، بهعنوان مروارید درخشان ایران، نماد شعر، ادب و تمدن ایرانی است و برگزاری چنین نمایشگاهی در کازان میتواند به توسعه شناخت متقابل و گسترش همکاریهای فرهنگی و گردشگری میان دو کشور کمک کند.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کازان ابراز امیدواری کرد: با تداوم اینگونه رویدادها، زمینه برای تقویت روابط فرهنگی و مردمی میان ایران و جمهوری تاتارستان بیش از پیش فراهم شود.