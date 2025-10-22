فرماندار خرم آباد:
کتابخانهها نقش بسیار مهم و بنیادینی در توسعه جوامع ایفا میکنند
فرماندار خرم آباد گفت: کتابخانهها نقش بسیار مهم و بنیادینی در توسعه جوامع ایفا میکنند.
به گزارش ایلنا، نورالدین درمنان روز چهارشنبه سی مهرماه در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان خرمآباد، بیان کرد: کتابخانهها نقش بسیار مهم و بنیادینی در توسعه جوامع ایفا میکنند. این نقش تنها محدود به دسترسی به کتابها نیست، بلکه ابعاد گستردهتری از توسعه فرهنگی، اجتماعی، علمی و حتی اقتصادی را در بر میگیرد.
وی افزود: کتابخانهها به عنوان مراکز فرهنگی به ارتقای سطح دانش عمومی، ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت هویت فرهنگی جامعه کمک میکنند.
فرماندار شهرستان خرمآباد بابیان اینکه کتابخانهها مرکز تقویت هویت فرهنگی جامعه هستند، گفت: کتابخانهها میتوانند در خلق ایدههای نو و پیشرفت نقش اساسی داشته باشند.
درمنان با بیان اینکه کتابخانهها تنها محلی برای نگهداری کتاب نیستند، بلکه موتور محرک توسعه انسانی در یک جامعه محسوب میشوند و هرگونه سرمایهگذاری در این نهادها، سرمایهگذاری بر روی آیندهای آگاه، پویا و پایدار برای جامعه است، اظهار کرد: میراث فرهنگ و هنر ما در کتابخانهها هستند این درحالیست برخی از پروژهها برای مردم آرزو شده و کتابخانه ۱۷ شهریور یکی از این پروژههاست که پس از ۱۵ سال باید تکمیل شود.
وی با بیان اینکه همه ما برای خدماترسانی بهتر به مردم در این جایگاهها هستیم، تصریح کرد: شهرداری باید انعطاف لازم را در حوزههای مختلف با دستگاههای اجرایی داشته باشد و بر این باوریم که باید در کنار دستگاههای فرهنگی باشیم تا با تمام قدرت رفع موانع کنیم.
فرماندار مرکز لرستان در ادامه گفت: اگر خدمات و مدیریت شهری قوی عمل کند استان قوی است و خرسندیم که اتفاقات خوبی در استان در حال رخ دادن است.
درمنان تاکید کرد: باید متفاوت عمل کنیم و تغییر نگاه به نفع مردم داشته باشیم.